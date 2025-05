Bez zaskoczeń? Wielkie widowiska Marvela opóźnione, fani niezadowoleni

Pierwszy z wymienionych filmów ma teraz zadebiutować 18 grudnia 2026 roku, przesuwając się o około siedem miesięcy od pierwotnie ogłoszonej daty premiery, czyli 1 maja 2026 roku. W związku z tym premiera kontynuacji tego filmu czyli „Avengers: Secret Wars” zaplanowana jest teraz na 17 grudnia 2027 roku (pierwotnie debiutować miała 7 maja 2027 roku).

Z kalendarza premier zniknęły inne produkcje Marvela

Co ciekawe, z kalendarza premier przy okazji zniknęło kilka nienazwanych jeszcze tytułów z uniwersum Marvela. Dla przykładu na 13 lutego 2026 roku zaplanowany był projekt „Untitled Marvel”, który został usunięty. Tymczasem daty 6 listopada 2026 roku oraz 5 listopada 2027 roku, które wcześniej nazywano „Bez tytułu Marvel”, teraz zostały przemianowane na filmy „Bez tytułu Disneya”.

Dzięki tym zmiznom „Avengers: Doomsday” i „Spider-Man: Brand New Day” Sony są teraz jedynymi filmami z Marvel Cinematic Universe, które mają trafić do kin w 2026 roku. Warto również zauważyć, że nowa przedświąteczna grudniowa ramka dla obu części „Avengers” jest taka sama, jak ta, na której w 2021 roku zadebiutował „Spider-Man: Bez drogi do domu”, który stał się jedną z najbardziej dochodowych części franczyzy, osiągając 1,9 miliarda dolarów na całym świecie.

Kto zagra w nowych filmach z serii „Avengers”?

„Avengers: Doomsday” i „Avengers: Secret Wars” to ogromne produkcje Marvel Studios, z rozległą obsadą, w tym z uwielbianym przez fanów serii Robertem Downeyem Jr., który tym razem zagra złowrogiego Doktora Dooma. Pojawią się też superbohaterowie z filmów „Thunderbolts*” i „Fantastyczna 4: Pierwsze kroki”, a nawet aktorzy z „X-Menów”, tacy jak Patrick Stewart czy Ian McKellen.

