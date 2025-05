Seriale Apple TV+ od dziś na innej popularnej platformie! Ile trzeba dodatkowo zapłacić?

Jako subskrypcja dodatkowa na Prime Video, Apple TV+ dostępny jest już także w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Indiach, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Meksyku, Brazylii, Chile, Kolumbii, Japonii, Holandii i Nowej Zelandii.

– Z wielką radością kontynuujemy wprowadzanie subskrypcji Apple TV+ na Prime Video, oferując klientom naszej platformy jeszcze większy wybór seriali i filmów w ramach jednej aplikacji – powiedziała Kelly Day, Vice President of International, Prime Video. – Jest nam niezwykle miło, że Apple TV+, wraz ze swoją znakomitą ofertą, dołącza do naszego katalogu rozrywki – dodała.

"Fuzję" skomentował też Eddy Cue, Apple’s SVP of Services. – Widzowie bardzo cenią sobie możliwość subskrybowania Apple TV+ przez Prime Video, a teraz z radością udostępniamy tą opcję także w Polsce – przekazał. – Pragniemy, aby Apple TV+ wraz ze swoim katalogiem nagradzanych i realizowanych przez najwybitniejszych na świecie twórców filmów i seriali dostępny był dla widzów na całym świecie – dodał.

Seriale Apple TV+ teraz na Prime Video! Ile trzeba zapłacić?

Platforma Prime Video łączy siły z kolejnym wielkim graczem na rynku. Teraz jej użytkownicy dokupić mogą subskrypcję Apple TV+, zyskując dostęp do nagradzanych licznymi nagrodami popularnych seriali, takich jak „Rozdzielenie”, „Kulawe Konie”, nowiutkie „Studio”, „Znajomi i sąsiedzi”, „Silos”, „W powietrzu”, „The Morning Show” z takimi sławami jak Jennifer Aniston i Reese Witherspoon, „Monarch: dziedzictwo potworów”, „Władcy przestworzy”, ukochany przez miliony „Ted Lasso”, jak również do światowych hitów filmowych, takich jak „Samotne wilki”, „Wąwóz”, „Plan wycieczki”, „Napoleon” i wielu innych, oraz do oferty sportowej jak „Friday Night Baseball”.

Cena pakietu? Nowi subskrybenci będą mogli korzystać z usługi streamingowej za 34,99 zł miesięcznie. Apple TV+ dołącza tym samym do dużej oferty subskrypcji dodatkowych dostępnych na Prime Video w Polsce, takich jak SkyShowtime, MGM+, FILM TOTAL, Dobre, bo polskie, Hayu, Stingray Karaoke, Qello Concert, Out TV, Crime+Investigation Play, HISTORY Play, Pash, Filmbox i innych.

