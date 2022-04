Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Emilka niepokoi przyjaciółki

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3406. – o czym będzie?

Przyjaciółki martwią się o Emilkę, która wciąż bardzo przeżywa rozstanie z Marcinem. Postanawiają umilić jej wieczór i zapewniają, że zawsze może na nie liczyć. Tymczasem Ewelina prosi Bartka o poważną rozmowę. Żałuje wielu swoich zachowań, przez które musiał cierpieć. Pyta czy dałby im szansę. Bartek postanawia to przemyśleć. We Wrocławiu trafia na Kacpra, który podczas szczerej rozmowy daje mu pewne rady. Natomiast Lucynkę martwi baby blues Doroty i zastanawia się, co pomogłoby przyjaciółce poczuć się lepiej. Proponuje wspólne wyjście na plac zabaw i poznanie innych matek. Czy to rzeczywiście pomoże? Natomiast Kacper bardzo przeżywa przyłapanie Izabeli na sekretnym spotkaniu z Michałem. Szuka u Marysi wsparcia i odpowiedzi na dręczące go pytania. Wyjawia jej też ważną informację dotyczącą Edwarda. Natomiast Karol cieszy się z sukcesu związanego z inwestycją na Mazurach. Kamila przekazuje mu informacje na temat wizyty Edwarda. Weksler nie jest zachwycony i podejrzewa, że rywal ponownie szykuje jakąś intrygę.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18:00 w Telewizji POLSAT.

