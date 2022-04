Co oglądać w weekend na popularnych platformach streamingowych? Oto nasze propozycje

Zebraliśmy dla was listę nowości na najpopularniejszych w Polsce platformach streamingowych - Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video i CANAL+. Seriale, filmy czy dokumenty - miłośnicy każdego gatunku powinni znaleźć coś dla siebie. Oto nasze weekendowe propozycje.

„Bańka” – Netflix



Wymykają się, obściskują i załamują. Obsada i twórcy popularnych akcyjniaków próbują nakręcić kolejny film z serii zamknięci na kwarantannie w luksusowym hotelu.



„Nie z mojej ligi” – Netflix



Po operacji życie Marty wisi na włosku, a prawdziwa miłość jest na wyciągnięcie ręki. Ale czy serce wygra z dawnymi tajemnicami i kapryśnym losem?



„Metal Lords” – Netflix



Dla nastoletnich buntowników Huntera i Kevina istnieje tylko jedna droga do sławy – heavy metal. Postanawiają wygrać Bitwę zespołów i zostać bogami.



„Między życiem a śmiercią”



Nastolatka, która straciła miłość życia w tragicznym wypadku, zaczyna wierzyć, że jej ukochany wysyła jej wiadomości zza grobu.



„Powrót w kosmos” – Netflix



Elon Musk i inżynierowie SpaceX podejmują się przełomowej misji, która ma umożliwić astronautom NASA powrót na Międzynarodową Stację Kosmiczną.



„Furioza” – Netflix



Historia policjantki, która spróbuje rozbić układ, w którym się wychowała.



„Odwilż” – HBO Max



W lodowatej wodzie na brzegu Odry znalezione zostaje ciało młodej kobiety. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Zawieja, trzydziestokilkuletnia policjantka, która nie daje łatwo za wygraną.



„Tokyo Vice” – HBO Max



Serial Max Original luźno inspirowany reportażem amerykańskiego dziennikarza Jake'a Adelsteina. Akcja produkcji rozrywa się w Tokio pod koniec lat 90., gdzie nic i nikt nie jest naprawdę tym, kim się wydaje.



„Ojciec” – HBO Max



Anthony ma 80 lat, jest psotny, żyje sam i odrzuca wszelkie propozycje opieki, ponieważ jest zdania, że sam potrafi o siebie zadbać. Jego córka, Anne ma jednak inne zdanie na ten temat. Anthony Hopkins, nagrodzony za swoją kreację Oscarem, oraz Olivia Colman w rolach głównych.



„Bob Roy” – HBO Max



Liam Neeson i Jessica Lange jako bohaterowie walczący ze złymi właścicielami ziemskimi wśród zapierających dech w piersiach krajobrazów majestatycznych szkockich Highlandów.



„Tony Hawk: Aż odpadną kółka” – HBO Max



Dokument dający szerokie spojrzenie na życie i niesamowitą karierę Tony’ego Hawka oraz jego związek ze sportem, którego Hawk pozostaje synonimem od lat.



„Wolf Like Me” – Amazon Prime Video



Gary od śmierci żony walczy o utrzymanie córki, Mary ma sekret, którym nie może się z nikim podzielić. Wszechświat nie bez powodu połączył tych dwoje



„Wszystkie stare noże” – Amazon Prime Video



Dwoje agentów CIA i byłych kochanków spotyka się kilka lat po nieudanej próbie akcji ratunkowej. W tej pasjonującej opowieści o globalnym szpiegostwie, moralnych dylematach i śmiertelnej zdradzie, para zmuszona jest zatrzeć granice między pracą a pożądaniem.



„Powrót” – CANAL+



Śmierć, powrót do życia i ich konsekwencje. Ale taki dosłowny powrót – bohater tego najnowszego polskiego serialu wyprodukowanego przez CANAL+ naprawdę zmartwychwstaje. Jan Starostecki umiera, a gdy potem wraca, widzi, że nikt tego powrotu jakoś nie oczekuje i że to może być jego wielka, dosłownie „życiowa” okazja, by zacząć wszystko od nowa. Inaczej. By sprawdzić się w inny sposób. Spróbować odmiennego stylu życia, zatrudnić się tam, gdzie jeszcze nigdy nie pracował. Tym bardziej, że widzi (z dystansu) jak po jego odejściu zmienili się jego bliscy. I to wcale nie na gorsze.



„W 80 dni dookoła świata” – CANAL+



Najnowsza serialowa adaptacja kultowej powieści Julesa Verne’a, słynnej fabuły o podróży angielskiego dżentelmena, który założył się, że okrąży kulę ziemską w 80 dni. W drugiej połowie XIX wieku, w czasach, gdy bez samolotów nie było to takie proste. A stawka była wysoka – 20 000 funtów o które się założono to dziś by było niemal 2,5 miliona. Świat też był znacznie bardziej niebezpieczny – jest więc o czym opowiadać przez osiem pełnych akcji odcinków.



„Polityka” – CANAL+



Serialowa wersja kontrowersyjnej fabuły Patryka Vegi pokazującej w lekko skrzywionym zwierciadle postacie i wydarzenia, o których było głośno w ostatnich latach w polskim światku politycznym. W czteroodcinkowej wersji, zdecydowanie obszerniejszej niż film kinowy, jeszcze mocniej i dokładniej niż w kinie poznajemy bohaterów, w których bez trudu rozpoznajemy tych znanych nam z pierwszych stron gazet czy telewizyjnych wiadomości – panią premier, kontrowersyjną posłankę, prezesa partii, głośnego kapłana, ministra obrony i jego młodego pomocnika.



„Cargo” – CANAL+



Ośmioodcinkowy fiński thriller pokazujący z różnych perspektyw problem uchodźców, a także często towarzyszący mu handel ludźmi. Podczas fabuły towarzyszymy uciekającej z Erytrei rodzinie, która niestety szybko zostaje rozdzielona, śledzimy akcję w Helsinkach, gdzie kradzież samochodu pełnego ludzi powoduje poważne kłopoty i obserwujemy zmagania pani adwokat opiekującej się porzuconymi dziećmi. Nakręcona z dużym rozmachem produkcja, która z racji bieżącej sytuacji w Europie stała się jeszcze bardziej aktualna, to najnowsze autorskie dzieło Matti Kinnunena, popularnego fińskiego scenarzysty i reżysera („Miss Blue Jeans”).



„A-HA. The Movie” – CANAL+



To film dokumentalny o jednej z najnowszych tras. Dziś panowie są już sporo po pięćdziesiątce, a z nastoletniej przyjaźni niewiele zostało. Teraz trasa koncertowa to spotkania wyłącznie na scenie – poza nią osobne garderoby, osobne limuzyny i apartamenty w hotelach. Może warto przyjrzeć się temu, jak zmienili się przez lata, co ich podzieliło, dlaczego marzenie z młodości stało się równocześnie końcem przyjaźni. Czytaj też:

