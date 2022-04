„Schody”. Biograficzny miniserial z Colinem Firthem. Mamy zwiastun!

W 2001 roku Michael Peterson, znany amerykański pisarz, został oskarżony o zamordowanie swojej żony Kathleen. Mężczyzna utrzymywał, że kobieta spadła ze schodów. Później jego oskarżenie zredukowano do nieumyślnego spowodowania śmierci. Okazało się, że kluczowy świadek oskarżenia złożył wprowadzające w błąd zeznania.

W 2004 roku powstał dokument „Schody”, a teraz na HBO Max pojawi się miniserial, opowiadający kulisy tej historii. Wiemy już, że doczekamy się ośmiu odcinków tej produkcji, a jej premiera zaplanowana jest na wiosnę tego roku. W rolę Michaela Petersona, pisarza oskarżonego o zamordowanie swojej żony, wciela się Colin Firth („Samotny mężczyzna”, „Jak zostać królem”, „Dziennik Bridget Jones”). W Kathleen Peterson wcieli się z kolei Toni Collette („Niewiarygodne”, „Szósty zmysł”).

Firth mówił wcześniej w rozmowie z Deadline, że nie kontaktował się Michaelem Petersonem w sprawie roli. – Czułem, że scenariusz został skonstruowany i po prostu całe podejście do tego było jego własnym ekosystemem. To są postacie, ale wszyscy wiemy, jakie jest ich źródło. Wszyscy wiemy, że mają imiona żywych ludzi, ale są one bardzo starannie skalibrowane, aby opowiedzieć historię w określony sposób. Poczułem, że chcę, aby moja inspiracja, motywacja i sens materiału źródłowego były w jak największym stopniu zawarte w scenariuszu i sposobie, w jaki został napisany – wyjaśniał aktor. – Czułem, że mogłoby to zostać w jakiś sposób wypaczone, gdybym miał osobiste powiązania podczas kręcenia tego z Michaelem Petersem i innymi zainteresowanymi osobami – dodał.

Serial „Schody” HBO Max pojawi się na platformie już 29 marca. W oczekiwaniu na premierę zobaczcie zwiastun.

