Tygodniowe nowości na Netflix. Co obejrzymy?

We wtorek na Netflix pojawi się nowy pouczający serial dokumentalny „Wymiary przyjemności”. Siedzące przed kamerą kobiety opowiadają w nim o świecie kobiecych doznań, rozwiewając przy tym wszelkie mity. Także we wtorek czeka nas nowy stand up - tym razem na scenie zobaczymy Jeffa Foxworthy'ego. W czwartek zadebiutuje serial „Miłość jest jak opadające płatki kwiatów”, który będzie idealny dla fanów japońskich produkcji. W piątek wszyscy fani „Bridgertonów” włączą z wypiekami na twarzy Netfliksa, aby obejrzeć kolejny sezon popularnej serii. Tego samego dnia swoją premierę będą miały jeszcze trzy inne produkcje. Przejrzyjcie pełną listę nowości.

„Wymiary przyjemności” – wtorek



Seks, radość i współczesna nauka splatają się w tym pouczającym serialu, który celebruje złożony świat kobiecej przyjemności — i rozwiewa narosłe mity.



„Jeff Foxworthy. The Good Old Days” – wtorek



Jeff wspomina czasy, gdy życie było łatwiejsze, mówi o starzeniu się, SMS-ach, „edukacji seksualnej” i o czymś, co przydarzyło mu się podczas wcześniejszej trasy.



„Miłość jest jak opadające płatki kwiatów” – czwartek



Początkujący fotografik Haruto zakochuje się bez pamięci w swojej fryzjerce Misaki.



„Bridgertonowie”, sezon 2. – piątek



Serial inspirowany bestsellerowymi powieściami o miłosnych i życiowych perypetiach ósemki rodzeństwa z potężnej rodziny Bridgertonów.



„800 metrów” – piątek



W 2017 roku Hiszpania doświadczyła dwóch ataków terrorystycznych, których sprawcami byli młodzi członkowie jej społeczności. Serial bada przyczyny tych wydarzeń.



„Transformers: Botbots” – piątek

Gdy w galerii gasną światła, BotBoty wychodzą, by się bawić! Poznaj wesołą ekipę przedmiotów codziennego użytku, które po zamknięciu sklepu przemieniają się w roboty.





„Thermae Romae Novae” – poniedziałek 28 marca



Architekt budujący łaźnie w starożytnym Rzymie przypadkiem przenosi się do współczesnej Japonii, gdzie poznaje wiele inspirujących innowacji kąpielowych. Czytaj też:

Sean Penn jeszcze niedawno był na Ukrainie. Teraz możemy zobaczyć odmienionego aktora w zapowiedzi „Gaslit”