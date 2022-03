Netflix zapowiada nowy serial od Shondaland. O morderstwie w Białym Domu

Serial oparty będzie na książce „The Residence: Inside the Private World of the White House” z 2015 roku autorstwa Kate Andersem Brower. Wiemy już, że pierwszy sezon tej opowieści będzie się składał z ośmiu odcinków. O samej fabule wiadomo jeszcze niewiele. „Variety” udało się dowiedzieć jednak, że w produkcji pojawi się ekscentryczny detektyw.

Producentką wykonawczą serii będzie sama Shonda Rhimes, za pośrednictwem swojej firmy produkcyjnej Shondaland. Znamy ją między innymi ze stworzenia serialu medycznego ABC „Grey's Anatomy” (w styczniu ogłoszono, że powstaje jego 19. sezon). Innymi serialami, z których znana jest Rhimes, są m.in. „Bridgertonowie” czy ostanio „Kim jest Anna?”. Showrunnerem „The Residence” będzie Paul William Davies – producent innego politycznego serialu „Skandal”, nadawanego w latach 2012-2018. Podobnie, jak najnowsza propozycja Netfliksa, fabuła tej produkcji osadzona była w Waszyngtonie i opowiadała o ludziach, którzy pracowali w Białym Domu.

Shondaland i Netflix

Równo z „The Residence” Rhimes pracuje także obecnie nad prequelem „Bridgertonów” dla Netfliksa. Oprócz tego powstaje 3. i 4. sezon popularnego serialu.

Firma Rhimes zaczęła tworzyć seriale i inne produkcje dla Netfliksa w 2017 roku. „Ted (Sarandos) zapewnia przejrzystą przestrzeń dla twórców. Zrozumiał, czego szukałam – możliwości zbudowania nowego, tętniącego życiem domu narracyjnego dla pisarzy z wyjątkową wolnością twórczą i natychmiastowym globalnym zasięgiem, zapewnianym przez Netflix. Przyszłość Shondaland w Netflix to nieograniczone możliwości – mówiła wtedy Rhimes.