Burzliwe romanse, porzucenia i spór o ojcostwo. Poruszające kulisy życia zdobywcy Oscarów

Jack Nicholson przez dekady uchodził za jednego z największych hollywoodzkich amantów. Sam aktor przyznawał jednak, że jego życie uczuciowe niekoniecznie można uznać za historię sukcesu.

Jack Nicholson i kobiety w jego życiu

„Miałem wszystko, o czym mężczyzna mógłby marzyć” – powiedział Jack Nicholson w wywiadzie dla „Daily Mail” w 2011 roku. „Ale nie wiem, czy ktokolwiek mógłby powiedzieć, że odnoszę sukcesy w sprawach sercowych”.

Gwiazdor „Lśnienia” przez lata związany był z wieloma kobietami ze świata filmu, muzyki i mody. Niektóre relacje trwały krótko, inne ciągnęły się przez lata i miały znacznie poważniejsze konsekwencje. Wśród partnerek Nicholsona znalazły się zarówno kobiety, z którymi stanął przed ołtarzem, jak i gwiazdy, z którymi łączyły go burzliwe romanse.

Sandra Knight była pierwszą żoną Jacka Nicholsona



Pierwszą znaną partnerką Nicholsona, która została jego żoną, była Sandra Knight. Para poznała się, gdy oboje pracowali jako kurierzy dla MGM Studios. Knight wspominała później, że Nicholson i jego znajomi wydawali jej się starsi, bardzo sympatyczni i pełni energii. Ich relacja nabrała romantycznego charakteru dopiero kilka lat później, gdy oboje uczestniczyli w zajęciach aktorskich prowadzonych przez Martina Landaua. W 1962 roku Nicholson i Knight pobrali się. Doczekali się córki Jennifer. Małżeństwo przetrwało jednak zaledwie kilka lat. Para rozwiodła się w 1968 roku. Knight po latach wypowiadała się o wspólnym życiu z aktorem bardzo pozytywnie.„Prawdziwy Jack to kochający, troskliwy i hojny człowiek” – powiedziała. „Mieliśmy bardzo piękne, słodkie małżeństwo”.



Susan Anspach i spór o ojcostwo



W 1970 roku Nicholson związał się z Susan Anspach, swoją partnerką z planu „Pięciu łatwych utworów”. Owocem tej relacji był Caleb Goddard. Przez dziesięciolecia aktor zaprzeczał, że jest ojcem chłopca. Mężem Anspach został w tym samym roku Mark Goddard i to on był prawnie uznawany za ojca Caleba. Anspach krytykowała później Nicholsona za jego podejście do całej sytuacji. W 1996 roku komentowała ją w rozmowie przytaczanej przez „Los Angeles Times”. Nicholson po raz pierwszy publicznie przyznał, że łączy go z Calebem więź, w rozmowie z „Rolling Stone” w 1998 roku. „Caleb i ja dogadujemy się teraz znakomicie” – twierdził Nicholson. „Mimo to, biorąc pod uwagę kwestie prawne – wyjątkowo nieprzyjemny, procesowy charakter większości moich związków – nie mogę sobie pozwolić na swobodne wypowiadanie się na ten temat”. W tle znajdowały się również spory prawne z Anspach, między innymi dotyczący 600 tys. dolarów, które Nicholson uważał za pożyczkę, a ona za prezent.



Michelle Phillips poznała Nicholsona podczas przesłuchania



W 1971 roku Nicholson zaczął spotykać się z Michelle Phillips, wokalistką zespołu The Mamas & the Papas. Phillips rok wcześniej przez krótki czas była żoną jego przyjaciela, Dennisa Hoppera. Ich znajomość rozpoczęła się podczas przesłuchania do reżyserskiego projektu Nicholsona „Jedźmy przed siebie”. Phillips ostatecznie odrzuciła proponowaną rolę, ponieważ nie zgadzała się z jedną ze scen. „Myślę, że dałby mi tę rolę, ale ją odrzuciłam, ponieważ dziewczyna uprawiała seks na kuchennym stole, a to wydało mi się bardzo obraźliwe” – wyjaśniła w 2021 roku. „Nie widziałam powodu, żeby wstawiać tam tę scenę i powiedziałam o tym Jackowi”. Różnica zdań nie przeszkodziła jednak Nicholsonowi w zainteresowaniu się Phillips. „Następną rzeczą, jaką pamiętam, było to, że zaprosił mnie na kolację” – wspominał. „Więc mieliśmy bardzo, bardzo miłą relację przez około dwa lata”.

Phillips twierdziła później, że problemy z zaufaniem Nicholsona miały związek z jego skomplikowaną sytuacją rodzinną. Jej zdaniem mogło to wpłynąć na sposób, w jaki postrzegał kobiety.



Anjelica Huston była jego partnerką przez 17 lat



Jedną z najważniejszych kobiet w życiu Nicholsona była Anjelica Huston. Ich relacja trwała 17 lat, choć nie była pozbawiona rozstań i powrotów. Para poznała się w 1973 roku podczas 36. urodzin aktora. Później pracowali razem między innymi przy filmach „Listonosz zawsze dzwoni dwa razy” i „Honor Prizzich”.Huston wspominała, że zakochała się w Nicholsonie od pierwszego wejrzenia. „Otworzył drzwi swojego domu i pomyślałam: 'Teraz rozmawiamy'. Miał najpiękniejszy uśmiech, jaki widziałam”. Nicholson z kolei mówił o niej z dużym uczuciem. Nazywał Huston „miłością swojego życia” i twierdził, że wielokrotnie prosił ją o rękę. Jednocześnie jego liczne domniemane romanse z innymi kobietami ostatecznie doprowadziły do rozpadu związku. Huston zakończyła relację w 1990 roku. Później przyznała w programie „Watch What Happens Live”, że „nie był mną tak zafascynowany, jak ja nim”.



Winnie Hollman i historia córki Honey



W 1982 roku duńska modelka Winnie Hollman urodziła córkę Honey. Kobieta twierdziła, że ojcem dziewczynki jest Jack Nicholson. Honey wiele lat później opowiedziała o swojej relacji z aktorem. W wywiadzie dla „National Enquirer” mówiła, że mimo braku zainteresowania ze strony mediów jej kontakt z Nicholsonem był normalną relacją ojca z córką. „Mój tata nigdy nie był dla mnie obcy. Kiedy byłam dzieckiem, mama zabierała mnie do niego, a kiedy podrosłam, chodziłam sama. Mamy podobne rysy twarzy, a mama mówi, że mam taki sam temperament jak on. Dużo krzyczę, wrzeszczę” – mówiła. Później okazało się jednak, że biologicznym ojcem Honey nie był Nicholson, lecz jego wieloletni przyjaciel Lou Adler, który był również ojcem młodszego syna Hollman, Sonny’ego.



Nawet Margaret Trudeau miała romans z gwiazdorem



Margaret Trudeau, była żona kanadyjskiego premiera Pierre’a Trudeau i matka Justina Trudeau, otwarcie opowiadała o swoim burzliwym życiu uczuciowym. Wśród jej znanych romansów znalazła się relacja z Nicholsonem. W książce „Consequences” z 1982 roku Trudeau przyznała, że była zdruzgotana, gdy aktor zakończył ich relację dla innej kobiety. „Bardzo go pragnęłam” – napisała. „Ale go nie potrzebowałam”. Po latach ponownie wspominała Nicholsona w książce „The Time of Your Life”. Opisała go jako „wspaniałego, zabawnego, prawdziwie wolnego mężczyznę”. Trudeau uważała, że Nicholson doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że małżeństwo i monogamia nie pasują do jego stylu życia jako gwiazdy filmowej. „Jakże uwielbiałam spędzać z nim czas” – napisała.



Janice Dickinson miała zachować ich relację w tajemnicy



Janice Dickinson opisała znajomość z Nicholsonem w swoich wspomnieniach „No Lifeguard on Duty” z 2002 roku. Według jej relacji poznali się podczas eleganckiego przyjęcia w Nowym Jorku. „Wyszłam z Jackiem – ku wielkiemu rozczarowaniu Warrena” – napisała Dickinson. „Mam słabość do facetów, którzy potrafią mnie rozśmieszyć”. Następnego ranka Nicholson miał jednak poprosić ją, by zachowała ich noc w tajemnicy. „Leżał tam nagi, oparty o poduszki, uśmiechając się tym swoim słynnym uśmiechem” – wspominała. „Nie mogłam uwierzyć, że potrafi być tak zadufany w sobie”. Dickinson później sama próbowała utrzymywać kontakt z aktorem, ale gdy zaczęła oczekiwać poważniejszej relacji, postanowiła się od niego odsunąć. Wspominała również o wyrzutach sumienia związanych z Anjelicą Huston. „Czułam się też trochę winna z powodu Anjelicy Huston, wieloletniej dziewczyny Jacka” – przyznała. „Poznałam ją i spodobała mi się, więc zastanawiałam się, dlaczego sypiam z jej facetem?”.



Karen Mayo-Chandler ujawniła szczegóły romansu



Karen Mayo-Chandler nie należała do kobiet, które chciały zachować romans z Nicholsonem dla siebie. Aktorka i modelka opowiedziała o związku w wywiadzie dla „Playboya” w 1989 roku. Para poznała się dwa lata wcześniej w Aspen w Kolorado. Mayo-Chandler w bardzo szczegółowy sposób opisywała ich relację i życie intymne. „To prawdziwa sex maszyna” – twierdziła. W 2002 roku przyznała jednak, że z czasem popęd seksualny Nicholsona osłabł. Jednocześnie podkreślała, że ich relacja miała dla niej również emocjonalne znaczenie. „Był jedyną prawdziwą miłością mojego życia i bardzo chciałam się z nim ustatkować i mieć z nim dzieci. Wtedy nie było to możliwe… Ale nadal bardzo go kocham – i zawsze będę”.



Amanda de Cadenet miała zaledwie 17 lat



Jedna z najbardziej kontrowersyjnych historii dotyczy Amandy de Cadenet. W 1989 roku 52-letni wówczas Nicholson poszedł z 17-letnią dziewczyną na kolację. Poznali się podczas londyńskiego zjazdu supermodelek, a ich spotkanie szybko zainteresowało tabloidy. Według materiału para jeszcze kilkakrotnie pojawiała się w swoim otoczeniu w połowie lat 90. W 1993 roku pojawiły się doniesienia o ich zachowaniu podczas programu „The Big Breakfast”. W rozmowie z magazynem „Interview” Courtney Love sugerowała również, że Nicholson i de Cadenet ponownie się do siebie zbliżyli po rozstaniu aktora z Rebeccą Broussard. Mimo dużej różnicy wieku de Cadenet broniła później Nicholsona, twierdząc, że nie uważała go za „brudnego staruszka”, lecz za dżentelmena.



Rebecca Broussard była z Nicholsonem przez pięć lat



W 1989 roku Nicholson rozpoczął związek z Rebeccą Broussard, aktorką, która krótko przed romansem zadebiutowała w filmie „Szklana pułapka”. Para doczekała się dwojga dzieci. W 1990 roku urodziła się ich córka Lorraine, a później na świat przyszedł Ray Nicholson, który również został aktorem. Broussard i Nicholson pozostawali razem przez pięć lat, a ich związek zakończył się w 1994 roku. Rozstanie mocno wpłynęło na aktora. W rozmowie z „Vanity Fair” mówił: „Zostałeś porzucony. Zostałeś porzucony. I nie otrząśniesz się z tego przez kolejny rok – cokolwiek, ku**a, zrobisz… Jeśli to potrwa tak długo, jestem gotów. Nie sądzę, żebym miał czas, ale jestem gotów go odsiedzieć. Zamierzam poświęcić czas na swoje potrzeby”. Nicholson przyznawał również, że wciąż był bardzo zakochany w Broussard. „Za bardzo jej ufałem. Jutro wieczorem znowu będę jej ufał, bo ją lubię. Jest świetna” – mówił.



Lara Flynn Boyle była od niego młodsza o 33 lata



Jednym z ostatnich głośnych związków Nicholsona była relacja z Larą Flynn Boyle, aktorką znaną przede wszystkim z roli Donny Hayward w „Twin Peaks”, od której gwiazdor był o 33 lata starszy. Mimo to spotykali się z przerwami przez siedem lat, aż do zakończenia związku w 2006 roku. Nie wiadomo dokładnie, co doprowadziło do rozstania. Córka Nicholsona, Lorraine Broussard, sugerowała jednak, że znaczenie mogła mieć ogromna uwaga mediów. W tekście dla „Vanity Fair” opisywała związek ojca z Boyle jako moment, w którym aktorka przestała być postrzegana przede wszystkim przez pryzmat swojej pracy, a zaczęła funkcjonować jako celebrytka. W 2024 roku Boyle powiedziała magazynowi „People”, że ona i Nicholson nadal pozostają w dobrych stosunkach. Wspominając ich wspólny czas, określiła go jako „siedem lat wspaniałych czasów, siedem lat cudownych”. Czytaj też:

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