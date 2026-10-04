7 pikantnych filmów i seriali romantycznych. Mocno podkręcają atmosferę

Czasem między bohaterami od pierwszej chwili iskrzy znacznie mocniej, a romantyczna historia szybko skręca w stronę namiętności, tajemnic i skomplikowanych relacji. Wśród tych produkcji znajdziemy zarówno współczesne thrillery, jak i kostiumowy romans, szkolny dramat czy historię małżeńskiej rutyny, która zaczyna wymykać się spod kontroli.

Jeśli szukasz filmów i seriali, w których uczucia idą w parze z wyraźną dawką erotycznego napięcia, te tytuły mogą znaleźć się na twojej liście. Od brazylijskiej historii zdrady, przez luksusowe korytarze elitarnej szkoły, aż po Szkocję XVIII wieku. Oto siedem produkcji, które zdecydowanie nie stawiają wyłącznie na niewinne romanse. Znajdziesz je wszystkie na Netflix.

„Zdrada to nie problem”. Rozstanie początkiem nowej namiętności



Babi (Giovanna Lancellotti) jest odnoszącą sukcesy księgową, której świat rozpada się, gdy odkrywa, że jej wieloletni partner i narzeczony Caio (Micael) ją zdradza. Kobieta nie zamierza jednak rozpamiętywać niewierności. Zrywa zaręczyny i postanawia rozpocząć życie od nowa. Wraca do jazdy na motocyklu, dołącza do klubu motocyklowego i zmienia kolor włosów na ciemny. Wkrótce na jej drodze pojawia się Marco (Leandro Lima), znany jako „seksowny sędzia”. Między bohaterami rodzi się namiętny romans. Babi szybko może jednak przekonać się, że mężczyzna skrywa więcej, niż można byłoby przypuszczać.



„Szkoła dla elity”. Romans za murami elitarnego liceum



Hiszpański serial przedstawia życie uczniów Las Encinas, fikcyjnego liceum przeznaczonego dla młodzieży z najzamożniejszych rodzin. Ośmiosezonowa produkcja łączy szkolne dramaty z historiami miłosnymi, konfliktami i konsekwencjami życia w świecie, w którym pieniądze oraz władza otwierają niemal wszystkie drzwi. Pierwszy sezon koncentruje się na Samuelu (Itzan Escamilla), Nadii (Mina El Hammani) i Christianie (Miguel Herrán). Cała trójka pochodzi z klasy robotniczej i trafia do Las Encinas dzięki stypendiom po śmiertelnym wypadku. Nowi uczniowie szybko poznają zasady obowiązujące w elitarnym środowisku. Wraz z pieniędzmi i wpływami pojawiają się również skomplikowane relacje oraz możliwość swobodnego odkrywania własnej seksualności.



„Pragnę tylko ciebie”. Wakacyjny romans skrywa tajemnicę



Po rozstaniu Lilli (Svenja Jung) wyjeżdża na Majorkę, gdzie zamierza odwiedzić siostrę Valerię (Tijan Marei). Wyjazd, który miał pomóc jej dojść do siebie, szybko okazuje się znacznie bardziej skomplikowany. Valeria przedstawia siostrze swojego narzeczonego (Victor Meutelet), który chce sprzedać rodzinną posiadłość. Między kobietami narasta konflikt, a sytuację dodatkowo komplikuje pojawienie się Toma (Theo Trebs). Lilli wdaje się z nim w namiętną relację. Chemia między bohaterami z czasem staje się coraz silniejsza, podobnie jak tajemnica, która zaczyna ich otaczać. Prawda nie pozostaje długo ukryta w tym erotycznym niemieckim thrillerze.



„Klub polujących żon”. Przyjaźń przeradza się w obsesję



Sophie O'Neil (Brittany Snow) przeprowadza się z mężem (Evan Jonigkeit) i małym synkiem ze Wschodniego Wybrzeża do fikcyjnego Maple Brook w Teksasie. Tam poznaje Margo Banks (Malin Akerman), zmysłową damę do towarzystwa stojącą na czele grupy miejscowych kobiet. Wśród członkiń tytułowego klubu znajdują się również bohaterki grane przez Jaime Ray Newman, Katie Lowes i inne aktorki. Początkowo Sophie cieszy się z nowych znajomości, choć nie może pozbyć się poczucia, że pozostaje outsiderką. Z czasem kobiety coraz bardziej się do siebie zbliżają. Wraz z przyjaźnią pojawiają się jednak zazdrość i napięcia. Sophie zostaje wciągnięta w niebezpieczną sieć obsesji, pożądania i morderstwa.



„Outlander”. Wielka miłość przeniesiona w czasie



Claire Randall (Caitríona Balfe) wiedzie spokojne życie u boku męża Franka (Tobias Menzies). Jest rok 1946, II wojna światowa właśnie się skończyła, a małżonkowie udają się do Szkocji, gdzie Frank prowadzi badania nad historią swojej rodziny. Pewnego dnia Claire trafia jednak na rytuał druidów, po którym zostaje przeniesiona o 200 lat w przeszłość. W XVIII-wiecznej Szkocji poznaje grupę wojowników, wśród których znajduje się Jamie Fraser (Sam Heughan). Claire i Jamie zakochują się w sobie, a ich relacja staje się jednym z najważniejszych elementów tej historii. „Outlander” to epicki dramat romantyczno-historyczny oparty na popularnych powieściach Diany Gabaldon.



„Sex/Life”. Dawne pragnienia wracają



Billie Connelly (Sarah Shahi) jest gospodynią domową i matką dwójki dzieci. Mieszka z mężem Cooperem (Mike Vogel) w spokojnym miasteczku, jednak uporządkowana codzienność zaczyna coraz bardziej ją przytłaczać. Kobieta zaczyna tęsknić za dawnym życiem w Nowym Jorku, a szczególnie za swoim byłym partnerem Bradem Simonem (Adam Demos), producentem muzycznym. Billie próbuje odzyskać poczucie własnej wartości, wracając myślami do swojej przeszłości i opisując dawny, pikantny związek. Problem pojawia się wtedy, gdy wspomnienia przestają być jedynie wspomnieniami. Przeszłość ponownie pojawia się w życiu Billie, przynosząc konsekwencje, których bohaterka nie mogła przewidzieć.



„365 dni”. Porywacz daje Laurze rok na zakochanie się



Laura Biel (Anna-Maria Sieklucka) nie jest zadowolona ze swojego życia. Jej związek nie układa się najlepiej, a nawet urodzinowy wyjazd do Włoch nie przynosi oczekiwanej odmiany. Podczas pobytu poznaje Massima Torricellego (Michele Morrone), przywódcę sycylijskiej rodziny mafijnej. Mężczyzna twierdzi, że po raz pierwszy zobaczył Laurę pięć lat wcześniej. Teraz ją porywa i oznajmia, że spędzi z nim 365 dni. Jeśli w tym czasie się w nim nie zakocha, będzie mogła odejść. „365 dni” to erotyczny polski film oparty na powieściach Blanki Lipińskiej. Czytaj też:

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