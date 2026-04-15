Nie żyje legenda muzyki. Kochali ją też fani seriali

Moya Brennan, ikona muzyki celtyckiej, głos legendarnego zespołu Clannad, odeszła w wieku 73 lat, pozostawiając po sobie dorobek, który na trwałe zmienił oblicze irlandzkiego brzmienia.

Moya Brennan nie żyje. Ikona Clannad odeszła w wieku 73 lat

Informację o śmierci artystki przekazała rodzina. W oświadczeniu podkreślono, że wokalistka zmarła spokojnie, w otoczeniu najbliższych, w rodzinnym hrabstwie Donegal. W ostatnich latach zmagała się z włóknieniem płuc, które w pewnym momencie groziło koniecznością przeszczepu obu organów.

Moya Brennan była nie tylko wokalistką, ale i harfistką, kompozytorką oraz jedną z najważniejszych ambasadorek muzyki celtyckiej na świecie. Zdobywczyni nagród Grammy i Emmy przez lata budowała międzynarodową pozycję, popularyzując irlandzkie brzmienia i język.

Clannad – zespół, który miał odwagę tworzyć historię

Zespół Clannad, założony w 1970 roku, szybko zyskał opinię formacji, która unowocześniła muzykę celtycką. Brennan współtworzyła grupę wraz z braćmi Pólem i Ciaránem oraz wujkami Noelem i Pádraigiem Ó Dúgáinami. Ich debiut na festiwalu Slógadh przyniósł zwycięstwo i pierwszy kontrakt płytowy, choć ze względu na młody wiek nie mogli go wtedy podpisać.

Grupa wyróżniała się odwagą w sięganiu po język irlandzki, który jak wspominała artystka, nie był wówczas ceniony. „Uważali go za język dla ubogich” – mówiła Brennan w wywiadzie dla Irish News w 2022 roku. „Może i kogoś zawiedliśmy, ale zakochaliśmy się w gaelickich melodiach, a irlandzki był moim pierwszym językiem”.

Przełom przyszedł w 1983 roku wraz z albumem „Magical Ring” i utworem „Theme from Harry’s Game”. Sukces na listach przebojów otworzył drzwi do międzynarodowej kariery i kolejnych projektów, w tym muzyki do serialu „Robin of Sherwood”, nagrodzonej statuetką BAFTA.

FIlmowe akcenty, czyli nie tylko „Robin z Sherwood”

Muzyczne korzenie Brennan były wyjątkowo silne. Urodzona jako Máire Philomena Ní Bhraonáin w Dublinie, była najstarszą z dziewięciorga rodzeństwa. Wychowywała się w rodzinie, w której muzyka była codziennością – dzieci występowały nawet w rodzinnym pubie, mimo sceptycyzmu otoczenia.

Z Clannad związana była także jej siostra Eithne, która później zrobiła światową karierę jako Enya. Wspólne sukcesy sprawiły, że rodzina Brennanów stała się najbardziej komercyjnie rozpoznawalną muzyczną rodziną w Irlandii.

Sama Moya Brennan współpracowała z wieloma uznanymi artystami, w tym z Bono z U2, z którym nagrała duet, a także z takimi twórcami jak Robert Plant czy Shane MacGowan. Jej muzykę można było usłyszeć również w ścieżkach dźwiękowych do filmów, m.in. „Titanica” i „Króla Artura”.

Życie artystki nie było wolne od dramatów. W późniejszych latach otwarcie mówiła o doświadczeniach, które miały ogromny wpływ na jej życie – w tym o aborcji w 1972 roku. Zmagała się także z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków.

Przełom przyszedł pod koniec lat 80. Brennan podkreślała znaczenie wiary w swoim życiu, która pomogła jej wyjść z kryzysów. „Wiem, że Bóg jest ze mną, właśnie wtedy, gdy działamy sami, odczuwamy stres. Nie twierdzę, że wszystko jest idealnie, wszyscy upadamy, ale tak naprawdę to właśnie stamtąd czerpię siłę”.

Kariera solowa i działalność charytatywna

W 1992 roku rozpoczęła karierę solową, wydając album „Máire”. Tworzyła i koncertowała aż do 2024 roku. Równolegle angażowała się w działalność charytatywną, współpracując m.in. z Christian Blind Mission Ireland i pomagając osobom dotkniętym uzależnieniami.

W 2002 roku zaczęła używać imienia Moya Brennan, które oficjalnie przyjęła kilka lat później. Artystka pozostawiła męża Tima Jarvisa oraz dwoje dzieci.

