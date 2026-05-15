Internet oszalał po tym występie na Eurowizji 2026. „Królowa!”

Najwięcej emocji wywołały występy Bułgarii i Australii. Po nagraniami z fragmentami ich występów pojawiła się już w trakcie półfinału lawina komentarzy.

Eurowizja 2026. Znamy wszystkich finalistów

Alicja Szemplińska z utworem „Pray” zapewniła Polsce miejsce w finale już po pierwszym półfinale. Widzowie poznali wtedy pierwszą dziesiątkę państw, które awansowały do sobotniego koncertu.

Do finału po pierwszym półfinale przeszły:Mołdawia, Szwecja, Grecja, Chorwacja, Finlandia, Izrael, Belgia, Litwa, Serbia oraz Polska.

14 maja odbył się drugi półfinał Eurowizji 2026. O awans walczyło 15 krajów: Bułgaria, Azerbejdżan, Rumunia, Luksemburg, Czechy, Armenia, Szwajcaria, Cypr, Łotwa, Dania, Australia, Ukraina, Albania, Malta i Norwegia. Do finału z drugiego półfinału awansowały: Bułgaria, Ukraina, Norwegia, Australia, Rumunia, Malta, Cypr, Albania, Dania oraz Czechy.

W tegorocznej Eurowizji zabrakło natomiast Irlandii, Islandii, Hiszpanii, Holandii i Słowenii. Kraje wycofały się z konkursu z powodu kontrowersji wokół udziału Izraela.

Internauci już wybrali zwycięzcę Eurowizji?

Ogromne emocje wywołał występ reprezentantki Bułgarii z utworem „Bangaranga”. Pod nagraniem pojawiły się tysiące komentarzy zachwyconych widzów, którzy nie kryli, że widzą w niej przyszłą triumfatorkę konkursu.

„Bałkany płoną! Bułgaria w tym roku dała legendarny występ”, „No i mamy zwycięzcę”, „Ikona! Występ na światowym poziomie”, „To nie była Eurowizja, tylko rozdanie nagród Grammy!”, „Fenomenalny występ”, „Dobry głos to nie wszystko. Tutaj jest prezencja, charyzma, sztuka i emocje”, „Cudowna! Wymiatasz!” — pisali internauci.

Delta Goodrem zachwyciła fanów. „Królowa Eurowizji!”

Równie wielkie poruszenie wywołał występ Delty Goodrem. Reprezentantka Australii zebrała niemal kilkadziesiąt tysięcy reakcji krótko po zakończeniu transmisji drugiego półfinału.

„Nigdy nie byłem bardziej dumny z bycia Australijczykiem”, „Królowa Eurowizji!”, „Dajcie jej koronę! Nie ma nikogo lepszego w tym konkursie”, „Popłakałam się. Delta jest naszą gwiazdą”, „Co my właśnie obejrzeliśmy! To było wspaniałe! Tak lekko śpiewała”, „Jedna z największych gwiazd Eurowizji przez 70 lat”, „Australia, gratulacje. Wygraliście” — komentowali fani.

Finał Eurowizji 2026 zostanie wyemitowany w TVP1 w sobotę 16 maja o godz. 21.00.

Czytaj też:

Eurowizja. Największe wpadki, skandale i momenty grozy, które przeszły do historiiCzytaj też:

„Brzmi nieskazitelnie”. Eurowizyjna próba Alicji wywołała poruszenie za granicą