Nie żyje aktorka z „Czarnoksiężnika z Oz”. Miała 94 lata

Valerie Lee, dziecięcia gwiazda kultowego „Czarnoksiężnika z Krainy Oz” nie żyje. Miała 94 lata. Aktorka zmarła w Los Angeles w niedzielę 12 kwietnia, o czym poinformował media Stephen Cox, autor wydanej w 1996 r. książki „The Munchkins of Oz”.

Zmarła aktorka z „Czarnoksiężnika z Krainy Oz”

Valerie Lee miała zaledwie sześć lat, gdy trafiła na plan legendarnej produkcji z 1939 roku. Została wybrana jako jedna z dziecięcych aktorek wcielających się w Munchkinów – mieszkańców baśniowego Munchkinland. Na ekranie pojawiła się u boku Judy Garland, która grała Dorotkę.

W swoim debiucie filmowym Lee występowała w charakterystycznej stylizacji: blond loki inspirowane Shirley Temple, różowo-lawendowa sukienka i kapelusz. W jednej ze scen tańczyła wraz z innymi Munchkinami, prowadząc Dorotkę przez magiczny świat Oz. Fani przez lata pieszczotliwie określali dziecięcych aktorów mianem „Munchkidów”.

Valerie Lee nie żyje. Wspomnienia z planu i spotkanie z gwiazdami

Zanim trafiła do filmu Valerie uczęszczała do szkoły tańca Bud Murray w Los Angeles. To właśnie tam została dostrzeżona i razem z innymi młodymi tancerzami zaangażowana do produkcji.

Po latach wspominała kulisy pracy na planie zapisane w książce „The Munchkins of Oz”. „Pamiętam, jak pewnego dnia Bert Lahr był na planie, ale nie w kostiumie Tchórzliwego Lwa” – mówiła w jednym z wywiadów. „Posadził sobie jednego z [malutkich ludzików] na kolanach i [zaczął] wykonywać dla nas wszystkich układ z manekinem brzuchomówcy”.

Po sukcesie „Czarnoksiężnika z Krainy Oz” Valerie Lee pojawiła się jeszcze w kilku krótkometrażowych produkcjach z serii „Our Gang”, takich jak „Time's Out for Lessons”, „Ye Olde Minstrels”, „Doin' Their Bit”, „Benjamin Franklin Jr”., „Election Daze” czy „Dancing Romeo”.

Z czasem jednak porzuciła aktorstwo. Zdecydowała się na spokojniejsze życie zawodowe i przez ponad 20 lat pracowała jako menedżerka w księgarni w Los Angeles.

Aktorka była matką trójki dzieci – Elise, Sharon i Larry’ego – które wychowywała wraz ze swoim zmarłym mężem, Robertem Haynesem. Co ciekawe, jeszcze w 2024 roku pojawiła się na ekranie w filmie dokumentalnym „Mysteries of Oz: 85 Questions Answered”.

Czytaj też:

W najgłośniejszym teraz filmie na świecie jest polski akcent. Kojarzycie ją?Czytaj też:

Szok w ukochanym serialu milionów widzów. To dlatego uśmiercili bohaterkę