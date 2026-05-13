Alicja Szemplińska w finale Eurowizji 2026. „Polska Beyonce” wykrzyczała to za kulisami!

Polska została wyczytana jako ostatni kraj awansujący do finału Eurowizji 2026 przez co wszyscy zostali wystawieni na wielką próbę. Kiedy okazało się, że mamy Polkę w finale, w sieci zawrzało. Alicja Szemplińska również nie kryła wielkich emocji.

Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji 2026

To już pewne. Alicja Szemplińska wystąpi w wielkim finale Eurowizji 2026. Reprezentantka Polski zaprezentowała w półfinale utwór „Pray”, stawiając na widowiskowe show i mocny wokal, który od pierwszych sekund zwrócił uwagę widzów.

Występ rozpoczął się od poruszającego, intro w rytmie gospel. Później pojawiły się elementy rapu i R&B, a scenę wypełnili tancerze wykonujący choreografię na pochyłej platformie. Internauci niemal natychmiast zaczęli komentować skalę głosu wokalistki i energię całego występu.

We wtorek o awans do finału walczyło 15 państw. Ostatecznie do kolejnego etapu konkursu przeszły: Grecja, Finlandia, Belgia, Szwecja, Mołdawia, Izrael, Serbia, Chorwacja, Litwa oraz Polska. Drugi półfinał Eurowizji odbędzie się 14 maja, na 16 maja zaplanowany jest wielki finał.

Najwięcej emocji z perspektywy polskich widzów wywołał jednak sam moment ogłoszenia wyników. Polska została wyczytana dopiero na końcu, przez co Alicja Szemplińska do ostatniej chwili nie mogła być pewna miejsca w finale.

Polska przełamała klątwę Eurowizji. „Jaram się na maksa!”

Nagranie zza kulis szybko trafiło do mediów społecznościowych. Widać na nim wokalistkę otoczoną przez swój zespół i tancerzy. Artystka ściska biało-czerwoną flagę i nie ukrywa wzruszenia.

— Trzymano nas do samego końca, ale się udało!!! — krzyknęła rozemocjonowana Alicja Szemplińska. Chwilę później dodała jeszcze: „Jaram się na maksa, naprawdę!”.

Emocji nie zabrakło również w rozmowie z TVP. Wokalistka podkreślała, ile pracy kosztowały ją przygotowania do konkursu. — Zrobiliśmy to! Naprawdę to zrobiliśmy! Tyle ciężkiej pracy, tyle przygotowań i w końcu to mamy. Dziękuję wszystkim, wszystkim za wsparcie i za głosy, całej Polonii, która dzielnie wspierała mnie przez cały ten okres do dzisiaj. To nie koniec starań — przed nami finał, w którym damy z siebie jeszcze więcej! — powiedziała artystka.

Internauci oszaleli na punkcie Alicji Szemplińskiej

Po ogłoszeniu wyników sieć błyskawicznie zapełniła się komentarzami fanów. Wielu internautów przyznało, że końcówka głosowania była dla nich wyjątkowo stresująca, ale wszyscy trzymali kciuki i wierzyli w powodzenie swojej idolki.

„Polska Beyonce”, „Świetny wokal i piosenka. Już jesteś wygraną”, „Był taki stres, ale się udało!”, „Brawo! Klasa występ!”, „Ostatni będą pierwszymi”, „Na głos krzyczałam, kocham!”, „Już płakałem! Ale super! Gratulacje!”, „Zrobiłaś to! Możesz to wygrać!”, „Prawie dostałem zawału. Ale super!” — pisali zachwyceni internauci.

