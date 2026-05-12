„Brzmi nieskazitelnie”. Eurowizyjna próba Alicji wywołała poruszenie za granicą

Zagraniczni komentatorzy przecierają oczy i uszy ze zdumienia. Polska reprezentantka nie tylko zebrała pochwały za wokal, ale też za widowiskową inscenizację do utworu „Pray”.

Zagraniczne media o Alicji Szemplińskiej. „Brzmi nieskazitelnie”

Jeszcze przed konkursem przewidywania dotyczące Polski były raczej chłodne. Po pierwszej próbie coraz więcej wskazuje jednak na to, że sceniczny efekt może mocno namieszać w półfinale.

Portal ESCxtra zwrócił uwagę przede wszystkim na stronę wizualną występu i mocny wokal Alicji. Jak opisano, wokalistka rozpoczyna występ na wybiegu, a całość budowana jest za pomocą frontalnych ujęć i reflektorów dodających scenie głębi. Później artystka kieruje się na główną scenę, gdzie pojawiają się tancerze wyłaniający się zza ogromnej konstrukcji. Relacjonowano, gdyż dziennikarze obecni na próbie prasowej nie mogli nagrywać, ani nawet robić zdjęć podczas próby.

„Wokalnie jest świetnie, pomijając kilka słabych momentów w sekcji rapowej, ale jeśli wykona utwór tak, jak przez resztę dzisiejszego wieczoru, powinna otrzymać wysoką ocenę od jurorów” – czytamy w relacji. „Szanse Polski na awans wydają się znacznie większe, niż sugerują obecne przewidywania” – oceniają z kolei dziennikarze greckiego Eurovisionfun.

Eurowizja 2026. Wiemy, o czym Alicja powie w prezentacji!

Równie pozytywnie występ opisał niemiecki portal ESCkompakt. Jeszcze większe emocje pojawiły się w relacji australijskiego Aussievision. Portal zwrócił uwagę na ogromną, pochyloną konstrukcję sceniczną ustawioną w centrum sceny.

„Alicja zaczyna schodzić po wybiegu długim intro, prezentując swój niesamowity głos. Brzmi nieskazitelnie!” – napisano. Dodano też, że występ wygląda spektakularnie i może skutecznie odciągać uwagę od samej piosenki, skupiając wzrok widzów na dopracowanym show.

Eurovoix podkreślił z kolei trudność samej choreografii. Jak zauważono, czterech tancerzy musi utrzymać równowagę na nierównej powierzchni scenicznego rekwizytu. Portal zdradził też szczegół dotyczący pocztówki poprzedzającej występ. Alicja ma w niej „rozmyślać o cudach techniki”.

Reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska wystąpi podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2026, już dziś, we wtorek 12 maja 2026 roku. Alicja Szemplińska zaśpiewa jako przedostatnia, z numerem 14.

