Oscary 2026. Timothée Chalamet jak Marlon Brando. Tylko oni tego dokonali

Choć Timothée Chalamet niedawno żartobliwie ogłosił w mediach społecznościowych, że „oficjalnie odszedł”, bo skończył 30 lat, branża filmowa patrzy na niego z zupełnie innej perspektywy. Aktor właśnie zapisał się w historii Oscarów jako najmłodszy — od czasów legendarnego Marlona Brando — artysta z trzema nominacjami aktorskimi.

Rekord nominacji w tym wieku. Najpierw Brando, teraz on

Wszystkie trzy nominacje do Oscarów dla Timothée Chalameta dotyczą kategorii Najlepszy Aktor Pierwszoplanowy. Pierwszą zdobył w 2018 roku za „Tamte dni, tamte noce”, kolejną w zeszłym roku za „Kompletnie nieznany”, a trzecią nominację do Oscara 2026 ogłoszono w czwartek – za rolę w „Wielki Marty”. W chwili ogłoszenia nominacji aktor miał 30 lat i 26 dni.

To osiągnięcie sprawia, że Chalamet stał się najmłodszym aktorem z trzema nominacjami do Oscara od czasów Marlona Brando. Ikona kina była nominowana w tej samej kategorii za „Tramwaj zwany pożądaniem” w 1952 roku, „Viva Zapata!” w 1953 roku oraz „Juliusza Cezara” w 1954 roku. Brando miał wówczas zaledwie 29 lat, a nominacje ogłoszono półtora miesiąca przed jego 30. urodzinami.

Inne rekordy wciąż należy do innych

Choć wyczyn Chalameta robi ogromne wrażenie, absolutny rekord wieku nadal pozostaje poza jego zasięgiem. Najmłodszą osobą w historii, która zdobyła trzy nominacje do Oscara, pozostaje Jennifer Lawrence. Aktorka miała 23 lata, gdy w styczniu 2014 roku otrzymała trzecią nominację – za rolę drugoplanową w „American Hustle”. Wcześniej była nominowana za „Do szpiku kości” oraz „Poradnik pozytywnego myślenia”, za który odebrała statuetkę. W klasyfikacji generalnej na głowę bije go także (starszy!) Leonardo DiCaprio, który ma na koncie sześć nominacji do Oscara w kategorii najlepszego aktora oraz jedną w kategorii drugoplanowej, co daje łącznie siedem.

Jeszcze jeden powód do dumy. Czwarta nominacja

Tegoroczne Oscary przynoszą Chalametowi jeszcze jeden powód do dumy. Aktor został aż czterokrotnie nominowany do nagrody Akademii, ponieważ oprócz wyróżnienia aktorskiego znalazł się także w gronie producentów „Wielkiego Marty’ego”, nominowanego w kategorii Najlepszy Film. Tym samym został najmłodszym aktorem w historii, który w jednym roku otrzymał nominacje zarówno za aktorstwo, jak i produkcję.

Do tej pory rekord ten należał do Warrena Beatty’ego, który w lutym 1968 roku – mając 30 lat i niemal 10 miesięcy – otrzymał podwójną nominację za „Bonnie i Clyde”.

Mocna konkurencja w walce o Oscara 2026

W kategorii Najlepszy Aktor Pierwszoplanowy podczas Oscarów 2026 Timothée Chalamet zmierzy się z wyjątkowo silną konkurencją. Na liście nominowanych znaleźli się także Leonardo DiCaprio za „Jedna bitwa po drugiej”, Ethan Hawke za „Blue Moon”, Michael B. Jordan za „Grzesznicy” oraz Wagner Moura za „Tajny agent”. Już teraz wiadomo, że będzie to jeden z najbardziej wyrównanych aktorskich wyścigów ostatnich lat.

Timothée Chalamet – sylwetka

Aktor, który w ciągu niespełna dekady przeszedł drogę od serialowych epizodów do statusu jednego z najbardziej rozpoznawalnych gwiazdorów młodego pokolenia kina. Urodził się 27 grudnia 1995 roku na Manhattanie w Nowym Jorku, w rodzinie o francusko-amerykańskich korzeniach i silnych związkach z artystycznym środowiskiem miasta.

Dorastał między Nowym Jorkiem a Francją, co ukształtowało jego dwujęzyczną tożsamość i swobodne poruszanie się między kinem europejskim a hollywoodzkimi superprodukcjami. Uczęszczał do nowojorskiej szkoły Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts, znanej z artystycznych absolwentów, gdzie intensywnie rozwijał warsztat aktorski.

Karierę zaczynał od reklam, krótkich form i ról w serialach, a po raz pierwszy dał się poznać jako nastoletni syn polityka w nagradzanym serialu „Homeland”. Międzynarodowy przełom przyniósł mu „Tamte dni, tamte noce” (2017), w którym zagrał wrażliwego, zakochanego nastolatka, zdobywając nominację do Oscara dla najlepszego aktora jako jeden z najmłodszych w historii. Swoją pozycję umocnił dzięki rolom w filmach takich jak „Lady Bird”, „Piękny chłopiec”, „Małe kobietki”, „Diuna” oraz „Wonka”, balansując między kinem autorskim a wysokobudżetowymi hitami.

Ma na koncie dziesiątki nagród i ponad sto nominacji, w tym nominacje do czterech Oscarów, czterech Złotych Globów i czterech nagród BAFTA, a także statuetki Critics’ Choice i wielu stowarzyszeń krytyków. Krytycy podkreślają jego charyzmę ekranu, fizyczną kruchość połączoną z intensywnością gry oraz rzadką jak na Hollywood umiejętność grania zarówno idoli popkultury, jak i psychologicznie złożonych outsiderów. Stał się ikoną stylu młodego pokolenia: odważnie eksperymentuje z modą na czerwonych dywanach, współtworząc wizerunek wrażliwego, niebinarnie pojmowanego „leading mana” XXI wieku.

