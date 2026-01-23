Łzy matki i szok córki. Tak reagowano na nominację do Oscarów 2026

Łzy wzruszenia, rodzinne uściski i krzyki radości. Tak zareagowała Kate Hudson na wieść o tym, że została nominowana do Oscarów 2026. Na dodatek w jednej z najbardziej prestiżowych kategorii. Aktorka nie kryła emocji, a najbardziej poruszający moment rozegrał się w jej domu, w obecności słynnej Goldie Hawn.

Oscary 2026. Pierwsza taka nominacja od wielu lat

W czwartek 22 stycznia poznaliśmy nominacje do Oscarów 2026. Wiadomo już, że Kate Hudson otrzymała nominację do Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w filmie „Song Sung Blue”. To jej pierwsze tak prestiżowe wyróżnienie od 25 lat. Produkcja opowiada historię małżeństwa z Milwaukee i losy muzycznego duetu Lightning & Thunder, wykonującego utwory Neila Diamonda. Na ekranie Hudson partneruje Hugh Jackman, a jej kreacja Claire Sardiny zebrała znakomite recenzje.

Aktorka znalazła się w gronie nominowanych obok takich gwiazd jak Rose Byrne, Emma Stone, Renate Reinsve i Jessie Buckley.

Wzruszające ujęcie matki i córki. Rodzinny doping od samego rana

Na Instagramie Kate Hudson opublikowała zdjęcie, które natychmiast poruszyło fanów. Widać na nim, jak 46-letnia aktorka przytula swoją 80-letnią mamę w jadalni domu. Obie kobiety patrzą na siebie z uśmiechem, a w oczach Goldie Hawn, gwiazdy m.in. takich filmów, jak „Szeregowiec Benjamin”, „Ze śmiercią jej do twarzy”, czy „Sugarland Express”, widać łzy wzruszenia.

Hudson udostępniła także nagranie z poranka, na którym prowadzi wideorozmowę z rodziną. W tle słychać wiwaty i głos Goldie wykrzykujące gromkiej: „Hura!”. Sama Kate, wyraźnie rozbawiona i wzruszona, reaguje słowami: „O mój Boże, wy… O mój Boże, jestem taka szczęśliwa!”.

Obok aktorki siedziała jej siedmioletnia córka Rani, która była świadkiem tej wyjątkowej chwili. „Jaki piękny poranek” – napisała Kate pod postem, który szybko zapełnił się komentarzami. Reese Witherspoon napisała: „TAAAAAAK! Jestem z ciebie taka dumna, Katie!!!”, a Jules Hough dodała: „TAAAAAAK, proszę pani!!!!!!!!”.

Oscarowe tradycje w rodzinie Hudson–Hawn

To nie pierwsze oscarowe emocje w tej rodzinie. Kate Hudson była już nominowana w 2000 roku w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za rolę w filmie „U progu sławy”, jednak statuetka trafiła wówczas do Marcii Gay Harden. Z kolei Goldie Hawn zdobyła Oscara w w 1970 roku – kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za „Kwiat kaktusa”.

Tym razem dumna mama szybko pogratulowała córce, publikując wzruszający wpis w mediach społecznościowych. „Och, moje maleństwo, moje maleństwo, moja maleńka dziewczynko! Moja miłość do ciebie jest nieskończona” – napisała. „Gratulacje, kochanie. Dawno, dawno temu miałam córeczkę o imieniu Kate! A spójrz na nią teraz! Hura!” – dodała z dumą.

„Każdy rodzic odtańczył taniec radości”

W rozmowie z dziennikiem „USA Today” Kate Hudson przyznała, że przez cały dzień odbierała gratulacje od bliskich. „Każdy rodzic, którego dziecko jest nominowane, odtańczył taniec radości; to jak nasze World Series” – wyjaśniła. „Dziś rano moja rodzina wysyłała SMS-y z naprawdę dużą dawką wiadomości. Jest mnóstwo emotikonów i GIF-ów. To było bardzo miłe”.

Aktorka opowiedziała też o reakcji córki, która w nocy przyszła do jej łóżka. „Zadzwonił budzik, włączyłam telewizor, a moja córka zapytała: »Co się dzieje?«. Nie mogła się na to zgodzić. Powiedziała: »Mamo!«” – wspominała. „Pomyślałam: »Kochanie, to ważne«. A potem strasznie się podekscytowała”.

„Potem zobaczyła moje nazwisko i zauważyła, że bardzo się wzruszyłam, i to ją dotknęło” – dodała. „W końcu powiedziała: »O mój Boże, mamusiu!«. A ja powiedziałam: »Tak, kochanie, właśnie dostałam nominację do Oscara«”.

instagramCzytaj też:

Kolejny polski twórca z nominacją do Oscara!Czytaj też:

Polka z nominacją do Oscara!