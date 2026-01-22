Oscary 2026: Pełna lista nominowanych filmów i twórców

Zaczyna się finałowe odliczanie do Oscarów. Już dziś poznamy nominacje do 98. edycji nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, a ogłoszą je aktorka Danielle Brooks oraz aktor Lewis Pullman.

Sama ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się 15 marca, a jej gospodarzem – podobnie jak w poprzedniej edycji – będzie Conan O’Brien.

Choć pełna lista nominacji wciąż pozostaje tajemnicą, już teraz mówi się o głównych faworytach tegorocznego wyścigu. Wśród najczęściej wymienianych tytułów pojawiają się „Jedna bitwa po drugiej”, „Grzesznicy” oraz „Wielki Marty”.

Nominacje do Oscara 2026. (LISTA JEST AKTUALIZOWANA)

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa



Jessie Buckley

Rose Burne

Kate Hudson

Renata Reinsve

Emma Stone



Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Timothee Chalamet

Leonardo DiCaprio

Ethan Hawke

Michael B. Jordan

Wagner Moura



Animowany film krótkometrażowy



„Butterfly”

„Forevergreen”

„The Girl Who Cried Pearls”

„Retirement Plan”

„The Three Sisters”



Najlepsza aktorka drugoplanowa



Elle Fanning – „Wartość sentymentalna”

Inga Ibsdotter Lilleaas – „Wartość sentymentalna”

Amy Madigan – „Zniknięcia”

Wunmi Mosaku – „Grzesznicy”

Teyana Taylor – „Jedna bitwa po drugiej”



Najlepszy aktor drugoplanowy



Benicio del Toro – „Jedna bitwa po drugiej”

Jacob Elordi – „Frankenstein”

Delroy Lindo – „Grzesznicy”

Sean Penn – „Jedna bitwa po drugiej”

Stellan Skarsgård – „Wartość sentymentalna”



Najlepsza reżyseria



Chloe Zhao „Hamnet”

Josh Safdie „Wielki Marty”

Paul Thomas Anderson „Jedna bitwa po drugiej”

Joachim Trier „Wartość sentymentalna”

Ryan Coogler „Grzesznicy”



Dokument krótkometrażowy



„All the Empty Rooms”

„Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud”

„Children No More: Were and Are Gone”

„The Devil Is Busy”

„Perfectly a Strangeness”



Dźwięk



„F1”

„Frankenstein”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”

„Sirât”



Efekty wizualne



„Avatar: Ogień i popiół”

„F1”

„Jurassic World: Odrodzenie”

„The Lost Bus”

„Grzesznicy”





Casting



„Hamnet”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Tajny agent”

„Wartość sentymentalna”

„Grzesznicy”



Dokument pełnometrażowy



„Prawo Alabamy”

„Come See Me in the Good Light”

„Cięcie skał”

„Pan Nikt kontra Putin”

„Idealna sąsiadka”



Piosenka



„As Alive As You Need Me To Be” („Tron: Ares”)

„Golden” („K-popowe łowczynie demonów”)

„I Lied To You” („Grzesznicy”)

„Sweet Dreams Of Joy” („Viva Verdi!”)

„Train Dreams” („Sny o pociągach”)



Film międzynarodowy



„Tajny agent” Brazylia

„To był zwykły przypadek” Francja

„Wartość sentymentalna” Norwegia

„Głos Hind Rajab” Tunezja



Zdjęcia



„Ballada o drobnym karciarzu”

„Bugonia”

„Zgiń kochanie”

„F1”

„Frankenstein”

„Hamnet”

„Wielki Marty”

„Nowa fala”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Wartość sentymentalna”

„Grzesznicy”

„Sirât”

„Song Sung Blue”

„Wpatrując się w słońce”

„Sny o pociągach”

„Wicked: Na dobre”



Fabularny film krótkometrażowy



„Ado”

„Amarela”

„Beyond Silence”

„The Boy with White Skin”

„Butcher’s Stain”

„Butterfly on a Wheel”

„Taty nie ma w domu”

„Extremist”

„A Friend of Dorothy”

„Jane Austen’s Period Drama”

„Pantyhose”

„The Pearl Comb”

„Rock, Paper, Scissors”

„The Singers”

„Two People Exchanging Saliva”



Charakteryzacja i fryzury



„The Alto Knights”

„Frankenstein”

„Kokuho”

„Marty Supreme”

„Nuremberg”

„One Battle after Another”

„Sinners”

„The Smashing Machine”

„The Ugly Stepsister”

„Wicked: For Good”



Muzyka oryginalna



„Avatar: Fire and Ash”

„Bugonia”

„Captain America: Brave New World”

„Diane Warren: Relentless”

„F1”

„Frankenstein”

„Hamnet”

„Hedda”

„A House of Dynamite”

„Jay Kelly”

„Marty Supreme”

„Nuremberg”

„One Battle after Another”

„Sinners”

„Sirât”

„Sny o pociągach”

„Tron: Ares”

„Truth & Treason”

„Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”

„Wicked: Na dobre”



Najlepszy film



„Bugonia” - Yorgos Lanthimos

„F1” „Frankenstein”

„Hamnet”

„Marty Supreme”

„Jedna bitwa po drugiej”

„The secret agent”

„Wartość sentymentalna”

„Grzesznicy”

„Sny o pociągach” Czytaj też:

