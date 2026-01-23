Filmy nominowane do Oscarów 2026. Te obejrzycie już na streamingach!

Oscary to najważniejsze wyróżnienia w świecie kina, a nominowane filmy co roku przyciągają uwagę widzów na całym świecie. W 2026 roku na oscarowej liście znalazły się produkcje, które zachwycają nie tylko rozmachem, ale też poruszającymi historiami i wybitnymi rolami aktorskimi. Sprawdziliśmy, które z nominowanych tytułów już można zobaczyć na platformach streamingowych. Oto lista filmów, które otrzymały wyróżnienia od Amerykańskiej Akademii Filmowej i serwisy, w których już je znajdziecie.

Filmy nominowane do Oscarów 2026. Gdzie je obejrzymy?

„Bugonia”



Prowokacyjny i wywrotowy film opowiada o dwóch młodych mężczyznach z obsesją na punkcie spisków, którzy wyrywają się ze swojej kryjówki i porywają Michelle, wpływową dyrektor generalną, którą uważają za kosmitkę, przybyłą, po to aby nas zniszczyć. Po tym, jak zamykają Michelle w piwnicy kobieta staje twarzą w twarz z wrogiem. Tym samym, obie strony – zwolennicy teorii spiskowych i bezduszna dyrektor korporacji – wkrótce znajdą się w środku walki, która jest równie nieprzewidywalna, co nieoczekiwanie poruszająca.

(Dostępny jedynie odpłatnie na Rakuten TV)



„F1: Film”



Sonny Hayes (Brad Pitt), nazywany "największym niespełnionym", był najbardziej obiecującym kierowcą Formuły 1 i zjawiskiem lat 90. do czasu spektakularnego wypadku, który niemal zakończył jego karierę. Po 30 latach jest najemnym kierowcą bez stałego miejsca zamieszkania. Wtedy zwraca się do niego dawny kolega z zespołu, Ruben Cervantes (Javier Bardem), obecnie właściciel będącego na skraju bankructwa zespołu F1. Ruben przekonuje Sonny'ego do powrotu do Formuły 1. Ma to być ostatnia szansa ocalenia zespołu, a dla niego samego - zdobycia miana najlepszego na świecie. Sonny pojedzie u boku Joshuy Pearce'a (Damson Idris), narwanego nowicjusza, narzucającego własne, zawrotne tempo. Kiedy jednak rozlega się ryk silników, Sonny'ego dogania przeszłość. Przekonuje się, że w F1 najbardziej zaciętym rywalem jest kolega z zespołu, a drogą do odkupienia nie można podążać w pojedynkę.

(Film dostępny na Apple TV, Prime Video, Megogo i Rakuten TV)



„Frankenstein”



Genialny, ale egocentryczny naukowiec, Viktor Frankenstein, w wyniku nieudanego eksperymentu ożywia potworne stworzenie.

(Dostępny wyłącznie na Netflix)



„Jedna bitwa po drugiej”



Zmęczony życiem rewolucjonista Bob (DiCaprio) egzystuje w stanie odurzenia i paranoi w towarzystwie zadziornej, pewnej siebie córki Willi (Infiniti). Kiedy po 16 latach powraca jego śmiertelny wróg (Penn), a córka znika, Bob stara się za wszelką cenę ją odnaleźć. Oboje muszą zmierzyć się z z jego skomplikowaną przeszłością.

(Film do obejrzenia na HBO Max, Megogo, Canal VOD, Playerze, Prime Video)



„Grzesznicy”



Chcąc zostawić za sobą burzliwą przeszłość, bracia bliźniacy wracają do rodzinnego miasta, żeby zacząć życie od nowa. Na miejscu przekonują się, że czeka na nich jeszcze gorsze zło.

(Film do obejrzenia na HBO Max, Rakuten TV, Apple TV, Player, Canal VOD, Megogo)



„Sny o pociągach”



Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.

(Dostępny wyłącznie na Netflix)



„Blue Moon”



Biograficzny dramat opowiadający o życiu Lorenz’a Harta, jednego z najbardziej wpływowych autorów tekstów w historii amerykańskiego teatru muzycznego. Akcja filmu rozgrywa się w latach 40., w okresie premiery musicalu „Oklahoma!”, kiedy Hart zmaga się z uzależnieniem od alkoholu i pogarszającym się stanem psychicznym. Produkcja ukazuje jego relacje z najbliższymi, twórcze zmagania oraz cenę, jaką płaci za artystyczny geniusz.

(Film do obejrzenia na Playerze, Polsat Box Go, Canal VOD, Rakuten TV)



„Zniknięcia”



Kiedy wszystkie dzieci z tej samej klasy, poza jednym, tajemniczo przepadają bez wieści tej samej nocy o dokładnie tej samej godzinie, mieszkańcy miasteczka starają się dowiedzieć, kto lub co stoi za ich zniknięciem.

(Dostępny na HBO Max, Megogo, Prime Video, Apple TV, Player, Canal VOD, Rakuten TV)



„Sirât”



Óliver Laxe zabiera nas w szaloną, mistyczną i metaforyczną podróż przez marokańskie pustkowia i świat nielegalnych imprez rave. Luis wyrusza ciężarówką wraz z synem, Estebanem, w poszukiwaniu zaginionej kilka miesięcy temu najstarszej córki, Mar. Desperacko przemierzają coraz bardziej niebezpieczne tereny z nadzieją na jej odnalezienie. W Koranie "Sirât" to most zawieszony nad piekłem, "cieńszy niż włos i ostrzejszy niż miecz". Trudno o lepszy tytuł do opowieści ze styku jawy i snu, poruszającej temat fizycznych i emocjonalnych granic, relacji rodzinnych oraz poszukiwania sensu w świecie pełnym niepewności.

(Film dostępny na VOD Nowe Horyzonty)



„Jurassic World: Odrodzenie”



Pięć lat po wydarzeniach z „Jurassic World: Dominion” ekspedycja wyrusza w odizolowane rejony równikowe, by pobrać DNA trzech gigantycznych prehistorycznych stworzeń. Ich celem jest przełomowe odkrycie z zakresu medycyny, które może zmienić świat.

(Dostępny na Prime Video, Apple TV, Canal VOD, Player, Rakuten TV)



„Zaginiony autokar”



Zdeterminowany ojciec ryzykuje wszystko, by uratować oddaną nauczycielkę i jej uczniów przed zabójczym pożarem. Film inspirowany prawdziwymi bohaterskimi czynami.

(Film dostępny wyłącznie na Apple TV+)



„Prawo Alabamy”



Więźniowie ujawniają tuszowanie faktów w jednym z najniebezpieczniejszych systemów więziennych w USA.

(Dokument dostępny na HBO Max)



„Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle”



W intymnej i radosnej opowieści o miłości w obliczu straty, poetki Andrea Gibson i Megan Falley odnajdują siłę, a także nieoczekiwany humor, w być może swoim ostatnim roku razem.

(Film dostępny wyłącznie na Apple TV+)



„Idealna sąsiadka”



Za pomocą policyjnych nagrań z licznych interwencji film maluje obraz zżytej społeczności, która zmaga się z ciągłym nękaniem ze strony jednej sąsiadki. Jej wrogość przybiera złowrogi obrót, gdy doprowadza do śmiertelnej zbrodni.

(Film dostępny wyłącznie na Netflix)



„Smashing Machine”



Mistrz mieszanych sztuk walki Mark Kerr musi poradzić sobie z wewnętrznymi demonami i małżeńskim kryzysem, by być gotowym do walki o najważniejsze trofeum w karierze.

(Film dostępny na Megogo, Playerze, Canal VOD, Rakuten TV, VOD Nowe Horyzonty, Polsat Box Go, Apple TV, TVP VOD)



„Brzydka siostra”



To historia Elwiry , która żyje w cieniu swojej bajecznie pięknej przyrodniej siostry. W świecie, gdzie uroda to waluta, a królewski bal przypomina bezwzględne igrzyska, Elwira postanawia za wszelką cenę poślubić księcia. Największą przeszkodą, aby podbić serce wymarzonego mężczyzny i rozpocząć nowe lepsze życie, jest Kopciuszek.

(Film do obejrzenia na Megogo, Polsat Box Go, Rakuten TV, Prime Video, Playerze, VOD Nowe Horyzonty, Canal VOD)Czytaj też:

Oscary 2026: Pełna lista nominowanych filmów i twórcówCzytaj też:

Kolejne świetne ogłoszenia od Netfliksa. Te ucieszą Polaków