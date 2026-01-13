Pamiętniki Dody w nowym serialu. Piosenkarka odkrywa karty

Dokument Prime Video koncentruje się na ponad dwóch dekadach obecności Dody w polskim show-biznesie. Twórcy przyglądają się jej drodze artystycznej, medialnym konfliktom, skandalom oraz funkcjonowaniu w rzeczywistości ciągłego zainteresowania ze strony mediów. Serial pokazuje zarówno publiczny wizerunek artystki, jak i kulisy życia prywatnego, nie unikając tematów trudnych i kontrowersyjnych. Trzyodcinkowa produkcja będzie dostępna wyłącznie na tej platformie streamingowej.

Doda i polski show-biznes od środka

Produkcja ma być również próbą szerszego spojrzenia na mechanizmy rządzące polską branżą rozrywkową. Historia Rabczewskiej staje się punktem wyjścia do opowieści o szybkim wynoszeniu artystów na szczyt, publicznych kryzysach, medialnych bojkotach oraz presji, z jaką muszą mierzyć się osoby publiczne. Dokument pokazuje, jak cena sukcesu często spada na jednostkę.

Serial wyreżyserowała Eliza Kubarska, autorka filmów dokumentalnych, w tym „Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa”. Jak podkreśla reżyserka, praca nad projektem wymagała zbudowania zaufania z bohaterką. Początkowo spotkania odbywały się bez kamer, co umożliwiło dostęp do prywatnych archiwów i materiałów z dzieciństwa Dody. Twórczynie od początku zakładały, że produkcja nie będzie omijać nawet tematów niewygodnych.

Z archiwum Dody i znane nazwiska

W serialu wykorzystano niepublikowane wcześniej materiały oraz rozmowy z osobami, które towarzyszyły Rabczewskiej na różnych etapach kariery. Wśród nich znaleźli się m.in. Nina Terentiew, Edward Miszczak, Maja Sablewska, Tomasz Lubert i Justyna Steczkowska. Ich komentarze uzupełniają obraz artystki oraz realiów funkcjonowania w polskim show-biznesie.

Producentem serialu dla Prime Video jest Papaya Films, a producentem kreatywnym Kacper Sawicki. Projekt stanowi kolejną współpracę Prime Video i Papaya Films po dokumentach poświęconych Wojciechowi Szczęsnemu, Kubie Błaszczykowskiemu i Robertowi Lewandowskiemu.

Serial dokumentalny „DODA” będzie dostępny na Prime Video od 20 lutego 2026 roku.

