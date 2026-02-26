Zaskakujące sceny w lokalu Magdy Gessler.  Wystarczyło jedno słowo

Medialna potyczka Dody i Magdy Gessler wciąż elektryzuje show-biznes. Teraz do sprawy w swoim stylu odniósł się Ralph Kaminski. Wokalista podczas wizyty w kultowej restauracji gwiazdy „Kuchennych rewolucji” również postanowił zażartować sobie z gospodyni.

Spór Dody i Magdy Gessler nie cichnie

Relacje Doda z przedstawicielami branży rozrywkowej od lat budzą emocje. Tym razem na pierwszym planie znalazła się Magda Gessler, która zaprosiła artystkę do swojego programu kulinarnego. Początkowo wszystko wskazywało na to, że współpraca przebiega w dobrej atmosferze. Po emisji odcinka sytuacja jednak uległa zmianie.

Gessler w jednym z wywiadów zasugerowała, że zaangażowanie Dody w akcję na rzecz psów mogło mieć przede wszystkim charakter wizerunkowy. „To, że teraz Doda krąży wokół schronisk i wybrała to sobie jako temat, to na pewno jest bardzo świadome i robi to dobrze. [...] Zawsze robi dobry biznes” — stwierdziła restauratorka.

Wokalistka szybko odpowiedziała, zarzucając restauratorce, że to ona patrzy na świat przez pryzmat zysku. „Wydaje mi się, że ona wszędzie upatruje biznes, jeżeli zacznie coś robić za darmo dla kogoś, nawet właśnie dla psów. [...] to dopiero będzie miała mandat do tego, żeby się tak obrzydliwie wypowiadać. A póki co jest wrednym czupiradłem” — skomentowała artystka w rozmowie z portalem przeambitni.pl.

Ralph Kaminski z dystansem

Do medialnej burzy odniósł się nawet Ralph Kaminski. Podczas gali Bestsellerów Empiku. Zapytany przez dziennikarza Kozaczek.pl o konflikt, przyznał, że niedawno odwiedził restaurację Gessler. I dobrze się bawił.

„Byłem w zeszły weekend w restauracji »U Fukiera« i tak zażartowałem do kelnera: »Czy pani czupiradło jest tutaj dzisiaj?«. Myślę, że to jest śmieszne, ale to są takie dramy, że za miesiąc nie będziemy o tym pamiętać. Jest głośno i o to chodzi” — podsumował.

