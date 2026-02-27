Ciężkie czasy dla Magdy Gessler. Było „czupiradło”, teraz… „kretynka”?

Po słowach Magdy Gessler, która uderzyła w Dodę, komentując jej zaangażowanie w sprawy zwierząt i mocnej ripoście piosenkarki, głos zabrała kolejna artystka i nie owijała w bawełnę. „Nie słucham idiotów i kretynek” – powiedziała wprost Joanna Sarapata.

Gessler kontra Doda. Poszło o intencje

W ostatnich dniach dyskusję rozpaliła wypowiedź Magdy Gessler, która w wywiadzie zasugerowała, że aktywność Doda na rzecz praw zwierząt ma charakter „częściowo wizerunkowy”, mający na celu ocieplenie wizerunku piosenkarki,

Słowa restauratorki wywołały natychmiastową reakcję wokalistki. Doda nazwała Gessler „wrednym czupiradłem” i nie kryjąc oburzenia zasugerowała, że gwiazda kuchni powinna spróbować kiedyś zrobić coś dla innych bez pobierania zapłaty.

Joanna Sarapata: Dla mnie ta osoba nie istnieje

Temat wypłynął również podczas rozmowy w studiu portalu Kozaczek, w który gościła Joanna Sarapata. Malarka, która od lat wspiera Dodę w działaniach na rzecz zwierząt, została poproszona o komentarz do medialnej burzy. Nieoczekiwanie również z lekka wybuchła.

„Czym jest pani Gessler jak nie zagraniem PR-owym? [...] Nie słucham idiotów i kretynek, w związku z tym nie będę tego komentować. Po prostu nie słucham. Dla mnie ta osoba nie istnieje, a jeżeli już coś pierdnie, to jest jej problem” — powiedziała.

„Kto gada z głupim?”

W dalszej części rozmowy Sarapata odniosła się do podważania sensu działalności charytatywnej. Jej stanowisko było jednoznaczne.

„To robią źli ludzie, bo jeżeli ona (Magda Gessler — przyp.red) nie widzi, że ona (Doda — przyp.red) robi coś wspaniałego. Budzi świadomość ludzi, że są zwierzęta: psy, koty, bracia mniejsi — to się też na to mówi — które po prostu potrzebują naszej pomocy. Jeżeli ktoś umniejsza, to znaczy, że jest głupi. A kto gada z głupim? Głupi nigdy nie zrozumie. Strata czasu” — podsumowała.

