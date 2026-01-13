Anna Popek chwali Viki Gabor i punktuje niezamężne 30-latki. „Nieszczęśliwe, przestarzałe”

Anna Popek zabrała głos w sprawie głośnego, symbolicznego ślubu Viki Gabor i nie tylko stanęła w obronie młodej wokalistki, ale też wyraziła bardzo zdecydowane poglądy na temat wieku zawierania małżeństw. Przy okazji nie oszczędziła kobiet, które po trzydziestce wciąż są singielkami.

Anna Popek broni Viki Gabor. „18 lat to super wiek do wychodzenia za mąż”

Prawie już ucichło o głośnym romskim ślubie 18-letniej Viki Gabor, a tu znowu temperaturę podniosła Anna Popek. W rozmowie z serwisem „Kozaczek” gwiazda TV Republika podkreśliła, że wczesne zamążpójście w kulturze romskiej jest czymś naturalnym i głęboko zakorzenionym w tradycji. Zwróciła też uwagę, że w przeszłości w Europie wiek zawierania małżeństw był znacznie niższy niż dziś.

„Uważam, że 18 lat to jest w ogóle super wiek do wychodzenia za mąż. Moja babcia Małgorzata wyszła za mąż, jak miała 18 lat, jak miała 20 już moja mama była na świecie i dziewczyny powinny wcześniej wychodzić za mąż, rodzić dzieci wcześniej, bo to jest zdrowsze dla nich i dla dzieci też. Wtedy kiedy są w sile wieku, mają pełnię możliwości fizycznych i też psychicznych, więc uważam, że powinny wychodzić wcześniej za mąż” – stwierdziła Popek.

Przypomniała również, że w dawnych czasach w Europie dopuszczalny wiek zamążpójścia był znacznie niższy, a w wielu kulturach funkcjonowały zwyczaje aranżowanych małżeństw czy symbolicznych porwań panien młodych.

Niespodziewane uderzenie w singielki. „Nieszczęśliwe, przestarzałe panny młode po 30”

Spore emocje może u wielu wzbudzić dalsza część wypowiedzi dziennikarki. Popek ostro odniosła się do sytuacji kobiet po trzydziestce w dużych miastach, które jej zdaniem często są samotne i nieszczęśliwe.

„Natomiast dlaczego ludzie to krytykują? No zastanówmy się. Znaczy na fakt, że to jest ślub, który nie ma zupełnie mocy prawnej, to jest po prostu tylko i wyłącznie ceremonia symboliczna. No ale w prawie romskim już ma i ona będzie już jego żoną. Zazwyczaj jest tak, że się rodzice czy też dziadkowie dogadują w tej sprawie, to było pewnie uzgodnione wcześniej. Nie wiem, dlaczego taki miły moment jak zaślubiny ma być powodem do hejtu. No dlaczego? Bo co, że ma 18 lat? A ile ma mieć lat? Są jakieś standardy, a potem chodzą te biedne, nieszczęśliwe, przestarzałe panny młode po 30 i nie mogą znaleźć chłopa. No naprawdę tak przecież jest w Warszawie, no w innych dużych miastach też, no to lepiej, tak?” – dodała 57-letnia rozwódka i singielka.

