Złote Globy 2026. Te filmy i seriale podbiły Hollywood!

W hotelu Beverly Hilton w Los Angeles odbyła się 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów. Tegoroczna gala przyniosła kilka mocnych rozstrzygnięć i wyraźnych triumfatorów — po cztery statuetki trafiły do twórców filmu „Jedna bitwa po drugiej” oraz serialu „Dojrzewanie”.

Złote Globy — prestiż od dekad

Złote Globy to jedne z najstarszych i najbardziej wpływowych nagród w branży filmowej i telewizyjnej. Przyznawane są nieprzerwanie od 1944 r. przez Golden Globe Foundation. Co roku wyróżnienia trafiają do twórców filmów kinowych i programów telewizyjnych — w 15 kategoriach filmowych i 12 telewizyjnych, a także w dwóch honorowych, pozakonkursowych. O nominacjach i zwycięzcach decydują zagraniczni dziennikarze akredytowani przy amerykańskim przemyśle rozrywkowym.

Filmowi zwycięzcy

Podczas tegorocznej gali rywalizowały najgłośniejsze tytuły sezonu, w tym „Bugonia”, „Biały Lotos”, „Wielki Marty”, „The Pitt” oraz „Jedna bitwa po drugiej”. W kategorii najlepszego filmu dramatycznego statuetkę zdobył „Hamnet” w reżyserii Chloé Zhao. Z kolei za najlepszą komedię lub musical uznano „Jedną bitwę po drugiej”, która okazała się jednym z największych zwycięzców wieczoru.

Indywidualne nagrody aktorskie trafiły m.in. do Jessie Buckley, Timothée’a Chalameta oraz Teyany Taylor, którzy znaleźli się w gronie najczęściej oklaskiwanych laureatów ceremonii.

Serialowy rok „Dojrzewania” i „The Pitt”

Równie wyraźnie rozstrzygnęła się rywalizacja w kategoriach telewizyjnych. Najwięcej uwagi i statuetek zebrały seriale „Dojrzewanie” oraz „The Pitt”, potwierdzając swoją dominację w tegorocznym sezonie nagród i umacniając pozycję wśród najważniejszych produkcji ostatnich miesięcy.

Pełna lista zwycięzców w najważniejszych kategoriach

Najlepszy film dramatyczny

„Hamnet”

Najlepszy film komediowy lub musical

„Jedna bitwa po drugiej”

Najlepszy film nieanglojęzyczny

„Tajny agent”, Brazylia

Najlepszy film animowany

„K-popowe łowczynie demonów”

Najlepsza reżyseria

Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”

Najlepszy scenariusz

Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”

Najlepszy aktor dramatyczny

Wagner Moura, „Tajny agent”

Najlepszy aktor komediowy

Timothée Chalamet, „Wielki Marty”

Najlepszy aktor drugoplanowy

Stellan Skarsgård, „Wartość sentymentalna”

Najlepsza aktorka dramatyczna

Jessie Buckley, „Hamnet”

Najlepsza aktorka komediowa

Rose Byrne, „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Teyana Taylor, „Jedna bitwa po drugiej”

Najlepsza ścieżka dźwiękowa

Ludwig Göransson, „Grzesznicy”

Najlepsza piosenka

„Golden” („K-popowe łowczynie demonów”)

Najlepszy serial dramatyczny

„The Pitt”

Najlepszy serial komediowy lub musicalowy

„Studio”

Najlepszy serial limitowany lub antologia

„Dojrzewanie”

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu

Seth Rogen, „Studio”

Najlepszy aktor w serialu limitowanym

Steven Graham, „Dojrzewanie”

Najlepszy aktor drugoplanowy

Owen Cooper, „Dojrzewanie”

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Rhea Seehorn, „Jedyna”

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Jean Smart, „Hacks”

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym

Michelle Williams, „Kwestia seksu i śmierci”

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Erin Doherty, „Dojrzewanie”

