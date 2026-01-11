W niedzielny wieczór 11 stycznia po raz 33. rozdano Paszporty „Polityki”. Galę otworzył występ Darii ze Śląska, której towarzyszył zespół Hoshii z liderem Kubą Więckiem odpowiedzialnym za oprawę muzyczną.

Paszporty Polityki wróciły do TVP. Wymowne słowa na gali

Po występie artystki wymowne słowa padły z ust jednego z prowadzących. – Po 10 latach przerwy witamy widzów TVP2. Państwo wiedzą, przez co nas tyle lat tutaj nie było. Najkrócej rzecz ujmując: Przez te oczy zielone nas nie było – stwierdził Bartosz Chaciński, który wraz z Gabi Drzewiecką pełni rolę gospodarza tegorocznej gali.

Dziennikarz nawiązał w ten sposób do symbolicznego powrotu Paszportów „Polityki” do telewizji publicznej. Przez ostatnich dziesięć lat gala nie była transmitowana przez TVP2. Taką decyzję podjął ówczesny szef TVP Jacek Kurski.

W trakcie gali głos zabrał także prezes TVP. – My tą dzisiejszą galą kończymy akcję wielkich powrotów, bo można powiedzieć, że mamy już wszystkie najważniejsze wydarzenia, gale, eventy kulturalne. Tak sobie dzisiaj uświadomiłem, jak łatwo się niszczy, a jak trudno odbudowuje i buduje. Dwa lata nam zajęło, żeby na nowo zdobyć państwa zaufanie – podkreślił Tomasz Sygut.

– Kultura to jeden z fundamentów misji Telewizji Polskiej, mediów publicznych i dzisiaj paradoksalnie tak sobie uświadomiłem, że z jednej strony mamy tę kulturę na wyciągnięcie ręki, ale z drugiej strony, jak zabraknie takich instytucji jak Telewizja Polska, to będziemy mieli tylko jednego twórcę – sztuczną inteligencję – dodał.

Paszporty „Polityki”. Oto lista laureatów

Paszporty „Polityki” przyznawane są łącznie w siedmiu kategoriach: muzyka popularna, film, scena, sztuki wizualne, muzyka poważna, kultura cyfrowa i książka.

W tegorocznej edycji w kategorii muzyka popularna nominowani byli: Marcel Baliński, WaluśKraksaKryzys oraz duet Sw@da i Niczos. Statuetka trafiła w ręce tych ostatnich, których telewizyjna publiczność z pewnością dobrze kojarzy z preselekcji do Eurowizji 2025, w których zajęli drugie miejsce, tuż za Justyną Steczkowską.

W uzasadnieniu podkreślono, że Sw@da i Niczos otrzymali Paszport Polityki za „wyobraźnię i oryginalność, podążanie ku masowej publiczności własną drogą i stworzenie nowoczesnej wizji muzycznej czerpiącej z tradycji”.

W pozostałych kategoriach zwyciężyli Stanisław Łubieński (książka), Emi Buchwald (film), Katarzyna Minkowska (scena), 11 bit studios (kultura cyfrowa), Ant Łakomsk (sztuki wizualne) i Aleksandra Słyż (muzyka poważna).

Nagroda specjalna – Kreator Kultury – trafiła w ręce Tomasza Lipińskiego. Z kolei Paszport Czytelników zdobył 20-letni pianista Yehuda Prokopowicz, półfinalista ubiegłorocznego Konkursu Chopinowskiego.

