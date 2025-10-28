Kaczorowska zaskoczyła Polsat. Niespodziewana rezygnacja po „Tańcu z gwiazdami”

Po ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami”, w którym Agnieszka Kaczorowska bardzo emocjonalnie pożegnała się z programem, mało kto spodziewał się, że to nie koniec medialnych zawirowań wokół aktorki. Już następnego dnia Kaczorowska znów znalazła się w centrum uwagi. Tym razem z powodu niespodziewanej decyzji, która miała zaskoczyć ekipę Polsatu.

Zaskakujący ruch po odpadnięciu z „Tańca z gwiazdami”

Pożegnanie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, jednej z faworyzowanych par tej edycji, wywołało burzę w mediach społecznościowych. Wszystko przez słowa, które tancerka wypowiedziała tuż po ogłoszeniu wyników. Kaczorowska pozwoliła sobie na przytyk w stronę pozostałych uczestników, mówiąc do Rogacewicza: „Tańczysz lepiej, niż niektórzy tutaj”. Ucieszyła się także, że oboje wreszcie mogą „schować się w domu przed całym hejtem”. Na dodatek po niedzielnym odcinku „Tańca z gwiazdami” Kaczorowska nie udzieliła tradycyjnego wywiadu przed kamerami, nie pojawiła się w mediach ani w programach śniadaniowych, gdzie zwykle goszczą uczestnicy show po eliminacji.

Część internautów nie zostawiła na Kaczorowskiej suchej nitki, zarzucając jej brak elegancji i niepotrzebne uszczypliwości wobec innych uczestników. „Po tym, co powiedziała na koniec, mieszając z błotem pozostałych uczestników, nie powinna być nigdy więcej zaproszona jako tancerka do tego programu. Totalny brak klasy” – pisali widzowie na profilu programu. Jak się okazuje, Kaczorowska sama podjęła podobną, szokującą decyzję.

Kaczorowka rezygnuje, Polsat musi szukać zastępstwa?

Kaczorowska i Rogacewicz byli zaproszeni do udziału w innym programie Polsatu – „Kabaret K2. Jedziemy po bandzie”, którego finałowy odcinek zaplanowano na środowy wieczór.

Według ustaleń „Super Expressu”, w poniedziałkowy poranek po emisji „Tańca z gwiazdami” aktorka miała poinformować produkcję kabaretowego show, że rezygnuje z udziału w nagraniach. Dla ekipy był to cios – scenariusz odcinka został przygotowany specjalnie z myślą o niej i jej tanecznym partnerze.

„Kompletnie niepoważne i nieprofesjonalne zachowanie z ich strony” – skomentowała anonimowo osoba z produkcji, cytowana przez tabloid. Z relacji wynika, że Polsat musiał w trybie awaryjnym znaleźć zastępstwo, by nie odwoływać nagrań finału, który trafi na antenę o godz. 20.30.

Promocja z udziałem Agnieszki Kaczorowskiej wciąż krąży w sieci

W sieci wciąż krąży zwiastun programu, który wcześniej został udostępniony w mediach społecznościowych Polsatu i zdobył setki polubień. Widać na nim Agnieszkę Kaczorowską i Marcina Rogacewicza podczas humorystycznej sceny remontu domu. W spocie pada nawet hasło: „Najgorętsze teraz nazwisko show-biznesu – Agnieszka Kaczorowska!”.

Nie wiadomo, dlaczego aktorka w ostatniej chwili zdecydowała się odwołać swój występ. Zarówno ona, jak i Polsat, nie komentują sprawy publicznie. Źródło dziennika podaje jednak, że po decyzji Kaczorowski produkcja musiała błyskawicznie zmienić plany, by zachować emisję finałowego odcinka bez opóźnień.

