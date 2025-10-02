Legenda rocka nie żyje. Współzałożyciel The Yardbirds miał polskie korzenie

Świat rocka pogrążony jest w żałobie. Chris Dreja, gitarzysta i basista The Yardbirds, a także ceniony fotograf, zmarł po długiej chorobie, mając 79 lat. Artysta odszedł zaledwie kilka tygodni przed swoimi 80. urodzinami. Informację przekazał w mediach społecznościowych wydawca muzyczny David Stark.

Chris Dreja. Legendarny muzyk miał polskie korzenie

Chris Dreja, a właściwie Christopher Walenty Dreja urodził się 11 listopada 1945 roku w Surbiton w hrabstwie Surrey. Miał polskie korzenie, jego ojciec, Alojzy Dreja, pochodził z Polski i w czasie II wojny światowej służył w Polskich Siłach Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Chris dorastał w powojennej Anglii, w świecie, gdzie szarość codzienności przełamywały pierwsze płyty Elvisa Presleya i Chucka Berry’ego.

W 1963 roku założył z kolegami zespół Metropolitan Blues Quartet, który szybko przekształcił się w legendarnych The Yardbirds. Dreja najpierw grał na gitarze rytmicznej, później przeniósł się na bas, towarzysząc największym gitarowym gigantom, takim jak Eric Clapton, Jeff Beck, czy Jimmy Page. Niewiele zespołów w historii mogło pochwalić się takim składem.

W 1966 roku stworzył okładkę płyty „Roger the Engineer”, a w 1992 roku został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Choć The Yardbirds rozwiązali się dwa lata później, Dreja nie zniknął ze sceny. Jimmy Page próbował nawet namówić go do dołączenia do nowego projektu, który ostatecznie stał się Led Zeppelin, jednak Dreja wybrał fotografię. To właśnie on zrobił zdjęcie na tylną okładkę debiutanckiego albumu Zeppelinów.

Fotograf gwiazd rocka

Jego obiektyw uchwycił również Andy’ego Warhola, Boba Dylana, The Righteous Brothers, Ike’a i Tinę Turner oraz wielu innych artystów. Cieszył się opinią człowieka, który odnalazł równowagę między światami muzyki i sztuki.

W latach 80. powrócił do grania z zespołem Box of Frogs, a później w reaktywowanym składzie The Yardbirds. Album „Birdland” z 2002 roku, nagrany z udziałem takich gwiazd jak Slash, Steve Vai, Joe Satriani czy Brian May, został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków.

Chris Dreja. Problemy zdrowotne i ostatnie lata

Niestety, w 2012 i 2013 roku muzyk przeszedł kilka udarów, które zmusiły go do całkowitego wycofania się ze sceny. Zastąpił go dawny kolega z zespołu, Top Topham. „Ma się dobrze, jakoś sobie radzi” – mówił w 2014 roku Jim McCarty, ostatni aktywny muzyk z oryginalnego składu Yardbirds. Dreja odszedł do wieczności po śmierci innych członków zespołu. Wokalista Keith Relf zmarł tragicznie w 1976 roku, Jeff Beck w 2023 roku, a Top Topham zaledwie 13 dni później. Dziś weteranami pozostali jedynie Paul Samwell-Smith i Jim McCarty, ostatni żyjący członek oryginalnego składu, który nadal występuje pod nazwą zespołu.

Chris Dreja 11 listopada skończyłby 80 lat. Pozostawił po sobie podwójne dziedzictwo – jako muzyk, który współtworzył fundamenty brytyjskiego rocka i fotograf, który uwiecznił na zdjęciach największe gwiazdy epoki.

