Jacek Wójcik nie żyje. Stacja TTV podała szczegóły pogrzebu

1 października w wieku 56 lat zmarł Jacek Wójcik, znany z programu „Królowe życia” jako nieodłączny kompan Dagmary Kaźmierskiej. Stacja przekazała oficjalne informacje na temat jego pogrzebu.

Jacek Wójcik nie żyje. TTV informuje o pogrzebie gwiazdy „Królowych życia”

„Na prośbę rodziny informujemy, że ceremonia pogrzebowa nastąpi 4.10 o godzinie 10.00 w kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej w Kłodzku” – czytamy w komunikacie TTV opublikowanym 2 października. Wcześniej stacja pożegnała uczestnika swojego show poruszającym wpisem: „Mistrz w czerpaniu radości z każdego dnia... Jacek Wójcik odszedł od nas 1.10. Składamy wyrazy współczucia dla najbliższych”. Do wpisu dołączono czarno-białe zdjęcie Wójcika.

Dagmara Kaźmierska i Edyta Nowak-Nawara żegnają przyjaciela

Śmierć Jacka Wójcika jako pierwsza ogłosiła jego wieloletnia przyjaciółka Dagmara Kaźmierska. W mediach społecznościowych opublikowała wspólne fotografie i napisała: „Żegnaj Dżejk. Do zobaczenia w innym Świecie, Kochani. Dziś odszedł Dżejk. Nie będzie Was już bawił. Miejmy Go wszyscy w pamięci wesołego i zwariowanego. Pomódlcie się za Niego. Dziękuję”.

Żegnającym głosem odezwała się także Edyta Nowak-Nawara, również znana z „Królowych życia”, która w przeszłości była romantycznie związana z Wójcikiem. „Żegnaj przyjacielu” – napisała.

Fani w żałobie: „Nie wierzę, taki fajny człowiek”

Jacek Wójcik zdobył ogromną sympatię widzów dzięki swojej szczerości, naturalności i poczuciu humoru. Popularność przyniósł mu program TTV, ale także aktywność w mediach społecznościowych – jego instagramowy profil obserwowało ponad 290 tysięcy osób.

W komentarzach pod wpisem TTV internauci nie kryli łez: „Taki był pozytywny... Śpij w spokoju, Jacuś”, „Nieprawdopodobne... Niech spoczywa w pokoju”, „Tak go lubiłam… moje wyrazy współczucia!”, „Nie wierzę, taki fajny, pozytywnie zakręcony człowiek”, „Rozwaliło mnie to na łopatki”, „Szkoda chłopa... Najbarwniejsza osoba TTV”, „Gdziekolwiek teraz jest, zawsze będzie kolorowym ptakiem i najlepszą wersją samego siebie. Udanej podróży".

