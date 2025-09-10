Nowe wieści w sprawie Ryszarda Rynkowskiego. Biegli wydali opinię

Nowe informacje w głośnej sprawie Ryszarda Rynkowskiego wywołały prawdziwe poruszenie. Biegli właśnie przekazali wyniki kluczowej opinii, a ustalenia nie pozostawiają złudzeń. Wokalista miał w chwili prowadzenia samochodu aż 1,84 promila alkoholu we krwi.

Wypadek Ryszarda Rynkowskiego. Tak się tłumaczył

W niedzielę 15 czerwca, w dniu koncertu Jacka Cygana w Opolu, na którym miał wystąpić piosenkarz, Rynkowski uczestniczył w kolizji na drodze w gminie Zbiczno. Podczas manewru wyprzedzania jego samochód zderzył się z autem nadjeżdżającym z naprzeciwka. Na szczęście drugi kierowca zdołał odbić i bezpiecznie się zatrzymał. Świadkowie twierdzą, że po zdarzeniu Rynkowski odjechał. Policja odnalazła go dopiero w domu i przewiozła na komisariat. Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu. Artysta usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu do 3 lat więzienia.

Początkowo muzyk przyznał się do winy, ale odmówił dalszych wyjaśnień. W oficjalnym oświadczeniu Rynkowski zwrócił się do swoich fanów. „Drodzy Fani, chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski” – napisał gwiazdor.

Ekspertyza biegłych. Piosenkarz był pod wpływem alkoholu

Podczas śledztwa wykonawca takich hitów jak „Dziewczyny lubią brąz” czy „Wypijmy za błędy”, twierdził, że pił dopiero po powrocie do domu, by „uspokoić się po sytuacji”. Prokuratura w Brodnicy zleciła więc opinię retrospektywną. Jak poinformował portal Nowości Dziennik Toruński, badania przeprowadziło Modus Spectrum Centrum Badań Kryminalistycznych w Szczecinie, a 9 września ukazały się wyniki analizy biegłych. „Jak wynika z jej wniosków końcowych, stężenie alkoholu etylowego w organizmie podejrzanego wynosiło 1,84 promila, co świadczy, że znajdował się w stanie nietrzeźwości” – potwierdziła cytowana przez portal prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

