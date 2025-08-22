„Gwiazdy Kabaretu” wracają po wakacjach. Kogo zobaczymy w tv?

13. sezon programu „Gwiazdy Kabaretu” wystartuje już 5 września, a jego gospodarzem tradycyjnie będzie Robert Korólczyk. Kto wystąpi i kiedy emisja kolejnych odcinków?

Kto wśród „Gwiazd Kabaretu”?

Jesienią na kabaretowej scenie telewizyjnej Czwórki pojawią się zarówno dobrze znane ekipy, jak i zupełnie nowe projekty. Zobaczymy m.in. Kabaret Bez Managera, czyli połączone siły Roberta Górskiego, Olgi Łasak, Łukasza Kaczmarczyka i Roberta Korólczyka. Nie zabraknie Kabaretu Chyba z Piotrem Gumulcem, zielonogórskiego Kabaretu K2 czy poznańskiego Kabaretu Czesuaf z Tomaszem Nowaczykiem, Maciejem Morze, Wojciechem Kowalczykiem i Olgą Łasak.

W 13. edycji zaprezentują się także Kabaret Czwarta Fala – mistrzowie parodii z YouTube’a, Pan Li, znany jako „iżulionista”, Kabaret Trzecia Strona Medalu z Krakowa oraz nowy projekt Antoniego Gorgoń Gruchy – Kabaret Konkubenci. O muzyczną oprawę zadba Glam Quartet – Barbara Szelągiewicz, Dominika Dołżyńska, Karolina Waścińska-Łukanowska i Agnieszka Kowalczyk.

Co w pierwszym odcinku?

Sezon otworzy Kabaret Bez Managera, a tematem premierowego odcinka będzie „Postawić na swoim”. Jak często próbujemy to robić i jak wygląda to w praktyce? Artyści spróbują odpowiedzieć na te pytania w skeczach „Gala PKOL”, „Nie o takie rozwiązanie nam chodziło” i „Uśmiechnięte przedszkole”.

Nowe odcinki „Gwiazd Kabaretu” będzie można oglądać w każdy piątek o godz. 20:00 na antenie telewizyjnej Czwórki (TV4).

