Kolejny kabaret w żałobie. Zmarła Maria Worek znana z Neo-Nówki

Tragiczne wieści przekazał Kabaret Neo-Nówka. Odeszła zaledwie 33-letnia aktorka. „Kolejny smutny dzień” – piszą artyści w mediach społecznościowych.

Maria Worek nie żyje. „Zgasła, ale w sercach będzie świecić zawsze”

Świat kabaretu pogrążył się w smutku. Kabaret Neo-Nówka poinformował na swoim oficjalnym profilu na Facebooku o śmierci Marii Worek. Atorki, którą widzowie mogli zapamiętać z teledysku do piosenki „One Love” Neo-Nówki. Artystka odeszła 20 sierpnia 2025 roku w wieku zaledwie 33 lat.

„Kolejny smutny dzień. Odeszła Marysia, wspaniała i cudowna kobieta, która zagrała z nami w teledysku do piosenki »One Love«. Zgasła, jednak w naszych sercach będzie świecić zawsze” – napisali członkowie Neo-Nówki, żegnając przyjaciółkę. „Dziękujemy za wszystkie wspólne i radosne chwile” – dodali na koniec.

Pożegnanie Marii Worek. Moc wzruszających komentarzy

Maria Worek zapisała się w pamięci fanów dzięki udziałowi w klipie do utworu „One Love”, który powstał w 2019 roku we współpracy Neo-Nówki z zespołem Żarówki w ramach programu „Żywot Mariana”. Wystąpiła w nim jako kobieta, o której względy rywalizowało dwóch mężczyzn. Pod wpisem kabaretu z tragiczną wiadomością pojawiły się już setki komentarzy pełnych żalu i kondolencji. Internauci nie kryli wstrząsu po nagłej śmierci młodej artystki.

„Pracowałem z Marysią kilka lat. Była niesamowicie koleżeńską, ciepłą osobą. Zawsze pełną optymizmu i ciekawych pomysłów. Nie rozumiem, nie pojmuję, za wcześnie, za nagle” – napisał jeden z użytkowników. „Jej, co to się dzieje, strach scrollować, co chwila jakaś śmierć... Współczuję”, „Będzie brakować jej pięknego i szczerego zawsze uśmiechu” – czytamy w komentarzach, w których powtarzają się słowa: „Wyrazy współczucia dla całej rodziny”, „Najszczersze kondolencje” czy „W tak młodym wieku, to nie do pomyślenia, co się dzieje na tym świecie”.

Ostatnie pożegnanie Marii odbędzie się w poniedziałek, 25 sierpnia, w kościele NMP Królowej Polski w Jelczu-Laskowicach (woj. dolnośląskie).

