Klaudia i Valentyn z „Rolnik szuka żony” przekazali radosne wieści. „Coś pięknego przed nami”

Klaudia i Valentyn, para uwielbiana przez widzów 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”, przeżywa wyjątkowy okres. Dopiero co wzięli romantyczny ślub w obrządku prawosławnym, a tu kolejne dobre wieści.

Klaudia i Valentyn – miłość od pierwszych odcinków

Historia ich miłości zaczęła się w 2022 roku na planie programu „Rolnik szuka żony”. Mimo dzielącej ich odległości uczucie szybko nabrało tempa. – „Jestem przy niej szczęśliwy” – mówił w programie Valentyn. Klaudia w finałowym odcinku przyznała: „Cieszę się, że zgłosiłam się sama do programu. Mam to, co chciałam”. Po zakończeniu nagrań Valentyn przeprowadził się na Podlasie, do wsi Krugły Lasek pod Michałowem, gdzie wspólnie zamieszkali. Rok później ogłosili zaręczyny, a w sierpniu 2025 roku stanęli na ślubnym kobiercu w tradycyjnej, prawosławnej ceremonii w cerkwi w Nowej Woli.

W uroczystości wzięli udział bliscy, przyjaciele i znajomi z programu, w tym prowadząca Marta Manowska. Klaudia postawiła na białą suknię z długim welonem i opadającymi, zwiewnymi rękawami, Valentyn wybrał jasnobeżowy garnitur z białą koszulą i ciemną muchę.

„Coś pięknego jeszcze przed nami”. Fani nie dali się zaskoczyć

Teraz para podzieliła się radosną nowiną, publikując na swoich profilach w mediach społecznościowych nagranie, na którym ich dłonie częściowo odsłaniają charakterystyczne zdjęcie USG. „Coś pięknego... jeszcze przed nami” – napisała szczęśliwa Klaudia, rozwiewając wszelkie wątpliwości.

Prawdziwi fani pary z programu „Rolnik szuka żony” nie do końca byli zaskoczeni. Oni już od pewnego czasu podejrzewali, że za luźnymi stylizacjami Klaudii i jej wyglądem podczas ceremonii ślubnej coś się kryje. „Wiadomo było! Po kobiecie od razu widać, gratulacje!”, „Tak myślałam! Stad ten piękny i pełny biust w sukni ślubnej”, „Widać było na ślubie, że już trochę jesteś w ciąży, super!”, „Widać było na zdjęciach ślubnych. Buźka całkiem inna, promienna i ten błysk w oku. To widać u przyszłej mamy. Od początku wam kibicowałam, bo jesteście dla siebie stworzeni. Gratulacje i dużo zdrówka i siły dla mamusi” – pisali internauci pod postem małżonków z „Rolnika”.

