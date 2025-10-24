„Taniec z gwiazdami” i mecze reprezentacji biją rekordy. Tak wyglądał wrzesień przed ekranem

We wrześniu na platformie MEGOGO rządziły emocje sportowe i taneczne. Najchętniej oglądanymi pozycjami okazały się mecze reprezentacji Polski z Finlandią i Holandią, a tuż za nimi uplasował się show „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

TVP1 – futbol, filmy i seriale

MEGOGO, jeden z największych dostawców usług OTT na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, który oferuje telewizję online, bibliotekę filmów, seriali i programów dla całej rodziny, a także wydarzenia sportowe transmitowane na wyłączność przedstawił najnowsze wyniki oglądalności. Na antenie TVP1 dominowały sportowe emocje. Największą widownię zgromadziły mecze reprezentacji Polski – z Finlandią i Holandią – a podium zamknął pojedynek Chelsea z Benficą w Lidze Mistrzów.

Jesień wyraźnie wpłynęła na gusta widzów – ramówki największych stacji przyciągnęły przed ekrany tysiące użytkowników. Jak podkreśla Artur Pacuła, CEO MEGOGO w Polsce, „widać istotny wpływ jesiennej ramówki na oglądalność treści w minionym miesiącu”. Największe różnice między sierpniem a wrześniem widać w stacjach, które znacząco odświeżyły ramówkę – przede wszystkim w Polsacie i TVN. „W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać utrzymania tego stanu rzeczy” – dodaje ekspert.

Widzowie chętnie sięgali również po filmy, które stanowiły 31,71 proc. wszystkich oglądanych treści. W czołówce znalazły się produkcje „Biała Odwaga”, „Filip” i „Jackie Brown”. Popularność zyskały także seriale i teleturnieje – „Drelich”, „Rolnik szuka żony”, „Jaka to melodia?” oraz „Ojciec Mateusz”. Nie zabrakło też kultury – Teatr Telewizji z tytułami „Piękna Zośka”, „Fryzjer” czy „Tartuffe” stanowił 14,63 proc. oglądanych pozycji, a blok informacyjny z wiadomościami i pogodą zebrał 7,32 proc. udziału.

Polsat – taniec, kabarety i teleturnieje

We wrześniu widzowie MEGOGO najczęściej wybierali na Polsacie rozrywkę na żywo. Pierwsze trzy miejsca w zestawieniu zajęły odcinki 17. sezonu programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Tuż za nimi znalazły się „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, „Roztańczony PGE Narodowy” oraz „Kabaret na żywo. Letnia Klinika Skeczów Męczących”.

Teleturnieje i wydarzenia kulturalne odpowiadały za niemal połowę (48,78 proc.) całego oglądanego contentu. Udział filmów znacząco spadł – z blisko 75 proc. w sierpniu do 26,83 proc. Najchętniej oglądane produkcje to „Diabeł ubiera się u Prady”, „Pojutrze” i „Psy 3. W imię zasad”. Nie zabrakło także sportowych emocji – siatkówka stanowiła 14,63 proc. całości. Widzowie śledzili m.in. półfinałowy mecz Polska–Włochy i ćwierćfinał z Turcją w ramach mistrzostw świata.

TVN – filmowe hity i śniadaniowy klasyk

Na TVN widzowie postawili przede wszystkim na kino. Filmy stanowiły 43,9 proc. wszystkich oglądanych treści. Królowały superprodukcje: „Aquaman i zaginione królestwo”, „John Wick 2”, „John Wick 3”, „John Wick” oraz „U Pana Boga w ogródku”.

Drugą nogą popularności stacji był program „Dzień Dobry TVN”, który przyciągnął widzów w takim samym stopniu, jak teleturnieje – obie kategorie stanowiły po 21,95 proc. ramówki. Na liście najchętniej oglądanych znalazły się m.in. „Afryka Express” i „MasterChef”.

TV Puls – filmy bez konkurencji

Widzowie TV Puls pozostali wierni sprawdzonej formule. Aż 100 proc. oglądanych pozycji stanowiły filmy. Najpopularniejsze tytuły to „John Wick 4”, „Furioza” i „Uprowadzona 2”. Stacja wzbogaciła ofertę serialami takimi jak „Lombard. Życie pod zastaw” czy „Ranczo”.

Eleven Sports – piłka i Formula 1 po równo

Sportowi widzowie MEGOGO najczęściej wybierali kanał Eleven Sports, gdzie dominowały transmisje piłkarskie i wyścigi Formuły 1. W zestawieniu TOP 10 obie kategorie rozłożyły się po równo – po 50 proc.

Wśród meczów najchętniej oglądano spotkanie FC Barcelony z Realem Sociedad, a także starcie Barcelony z Getafe. W Formule 1 największym zainteresowaniem cieszyły się Grand Prix Włoch i Azerbejdżanu.

TVP2 – dominacja seriali i teleturniejów

Choć w pierwszej czwórce znalazły się filmy o Jamesie Bondzie – „Goldfinger”, „Doktor No”, „Pozdrowienia z Moskwy” i „Operacja Piorun” – to „Dwójka” postawiła przede wszystkim na seriale i rozrywkę. Te dwie kategorie stanowiły 65,85 proc. całości.

Widzowie chętnie oglądali m.in. „The Voice of Poland”, „M jak miłość”, „Barwy szczęścia”, „Rodzinkę.pl” i „Na dobre i na złe”. Wysoką oglądalność miało także „Pytanie na śniadanie”, które odpowiadało za 21,95 proc. wszystkich treści.

TVP3 – lokalnie, sportowo i religijnie

W regionalnych pasmach TVP3 prym wiodły mecze 1. i 2. ligi piłkarskiej, m.in. Wisły Kraków z Odrą Opole czy Stali Rzeszów z FKS Stal Mielec. Jednak największy udział miały treści informacyjne, kulturalne i religijne – aż 78,05 proc.

Wśród nich znalazły się programy „Orkiestr dętych czar”, „Dobrego dnia”, „Msza Święta kanonizacyjna bł. Carla Acutisa i bł. Pier Giorgia Frassatiego” oraz „Piosenka dla Ciebie”.

Czytaj też:

To przysłowie pokonało polonistkę. Odpadła na pierwszym pytaniu w „Milionerach”Czytaj też:

Mroczna historia samotnego detektywa. Premiera nowego serialu w TV