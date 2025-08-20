Ruda z Red Lips jest w ciąży. Tak ogłosiła radosne wieści

Top of the Top Sopot Festival 2025 jeszcze trwa, a już wiadomo, że ten moment przejdzie do historii festiwalu. Joanna Lazer, znana fanom jako Ruda z zespołu Red Lips, podczas walki o Bursztynowego Słowika zrobiła coś, co wzruszyło tysiące widzów.

Ruda z Red Lips zdradziła płeć dziecka. Ze sceny

Piosenkarka, która w Sopocie wystąpiła w zaawansowanej ciąży, postanowiła zdradzić światu płeć swojego dziecka. Zrobiła to, jak na prawdziwą artystkę sceniczną przystało.

Ruda, która zasłynęła hitami „To, co nam było”, „Czarne i białe” czy „Zanim odejdziesz”, pojawiła się w Operze Leśnej w odważnej kreacji odsłaniającej ciążowy brzuch. Jeszcze przed wejściem na scenę opublikowała na Instagramie zdjęcie z podpisem: „Nasz bursztynowy słowik będzie chłopcem”. Chwilę później, już w trakcie występu, odsłoniła brzuch z wymownym napisem w kolorze niebieskim: „It’s a BOY”. Co prawda, zespół statuetki nie zdobył (laureatką tegorocznego Bursztynowego Słowika została Carla Fernandes), ale piękną nagrodą była na pewno natychmiastowa owacja całej widowni.

Trudna droga Rudej do macierzyństwa

Nie zabrakło też romantycznego akcentu. Tuż przed wejściem na scenę artystka podbiegła do swojego ukochanego męża, Łukasza Lazera – gitarzysty i producenta Red Lips – i pocałowała go na oczach całej publiczności.

Warto przypomnieć, iż za radosnymi wieściami kryje się historia pełna bólu i determinacji. Lazer od lat marzyła o powiększeniu rodziny, jednak zdrowie stawiało przed nią poważne bariery. „Kiedy chcieliśmy już założyć rodzinę, to zaczęły pojawiać się pierwsze czerwone flagi na polu zdrowotnym” – opowiadała w rozmowie z TVN. Artystka i jej mąż zdecydowali się na procedurę in vitro. Przeżyli prawdziwy dramat – para straciła trzy ciąże.

