Nad Marylą „ulitował się” kucharz. Te gwiazdy przeżyły w sylwestra koszmar

Sylwester miał być świętem radości, a bywał nocą rozczarowań, wpadek i gorzkich wspomnień. Dla części gwiazd to właśnie ostatnie godziny roku zapisały się w pamięci jako najbardziej pechowe chwile kariery i życia prywatnego.

Sylwestrowe wpadki gwiazd

Sylwester bywa obietnicą nowego początku, ale historie gwiazd pokazują, że czasem zostawia po sobie tylko kac wspomnień. I choć zegar wybija północ, nie każdemu dane jest przywitać Nowy Rok z ulgą, bo też nie zawsze strzelające korki oznaczają szczęście. Polskie i zagraniczne sławy wielokrotnie przekonały się, że sylwestrowa noc potrafi zaskoczyć w najmniej spodziewany sposób – od intymnych katastrof przy kolacji, przez młodzieńcze dramaty sercowe, po medialne skandale transmitowane na żywo. Intymnymi wspomnieniami podzieliły się w wywiadach, choć niektórzy zaliczyli wpadki na oczach milionowej publiczności. Tak było chociażby w przypadku żenujących występów z playbacku, przy których bolały nie tylko uszy, ale i oczy. Jak bowiem wytrzymać to, że wokalistka nawet nie próbuje udawać, że śpiewa, a wokalista porusza ustami w momentach, kiedy rozlega się kobiecy głos? Tak było, wszyscy to widzieliśmy. Nie wszyscy jednak mogą znać opowieść o kulinarno-miłosnej tragedii, która dotknęła w sylwestra królową polskiej estrady, Marylę Rodowicz, czy mało romantyczną gafę gospodarza „Randki w ciemno”, Piotra Gąsowskiego. Oto historie, które pokazują, że nawet gwiazdy witają czasami Nowy Rok w kiepskim nastroju.

Koszmarny Sylwester gwiazd

Maryla Rodowicz: schabowe zamiast fajerwerków



Dawno, dawno temu Maryla Rodowicz w sylwestra przeżyła kulinarno-osobisty dramat. Gdy wybrała się na zakupy, wszystkie sklepy były już zamknięte. Ratunek przyszedł niespodziewanie z Grand Hotelu. „Ulitował się nade mną kucharz w Grand Hotelu. Sprzedał mi kotlety schabowe. Wówczas rarytas. A do tego surowe, więc miałam szansę się popisać. Zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy, ale o północy zamiast najlepszych życzeń usłyszałam wymówki. Postanowiłam narzeczonego ukarać. Kiedy inni odpalali fajerwerki i otwierali szampana – ja wyrzuciłam schabowe przez okno” – wspominała artystka w jednym z wywiadów.



Muniek Staszczyk: Kazimierz nad Wisłą i „bal samców”



Sylwestra 1984 roku Muniek Staszczyk zapamiętał jako pasmo improwizacji. Planowana impreza u koleżanki w ostatniej chwili nie doszła do skutku, więc wokalista ruszył z przyjaciółmi do Kazimierza nad Wisłą. „Pojechałem z kolegami do Kazimierza nad Wisłą, a tam pusto. Piliśmy wódkę w Esterce. Ktoś rozpalił ognisko w popielniczce. Nudy. Bal samców” – wspomina. Dopiero nocleg w PTTK odmienił bieg wydarzeń. „Zrobiła się z nas paka kilkudziesięcioosobowa i poszliśmy na rynek. Ktoś zagrał na gitarze Stonesów i Stachurę, a alkohol zaczął szybciej płynąć, chwyciliśmy się za ręce tańczyliśmy jak wariaci wokół choinki”.



Piotr Gąsowski: Stres „pierwszego razu”



Piotr Gąsowski zaskoczył szczerością, wspominając sylwestra 1984 roku w Budapeszcie. „Poetycko powiem tak. To był sylwester 1984 roku w Budapeszcie, podczas którego stałem się mężczyzną. To był jeden z piękniejszych, ale z drugiej strony najgorszy dlatego, że chyba nie byłem na to gotów. Zestresowany byłem, wytrącały mnie ze skupienia petardy. Czułem się jak zwierzę. To była taka moja pierwsza dłuższa miłość, była Węgierką” – opowiadał aktor.



Mel C: Międzynarodowy skandal



Jedną z gwiazd „Sylwestra marzeń z Dwójką” w 2022 roku miała być Mel C ze Spice Girls. Artystka nagrała nawet wideo z zaproszeniem dla widzów, jednak kilkanaście godzin później poinformowała w mediach społecznościowych, że nie wystąpi. „W związku z informacjami, na które zwrócono moją uwagę i które stoją w sprzeczności z moimi poglądami na temat popieranych przeze mnie grup społecznych, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce w noc sylwestrową” – napisała na Instagramie. Decyzja odbiła się szerokim echem, wokalistka nawiązała bowiem do atmosfery, jaka była wówczas w Polsce wokół środowisk LGBT.



Piękni i Młodzi i sylwestrowa bójka



Sylwestrowe emocje potrafią wymknąć się spod kontroli, co pokazała noc na przełomie 2019 i 2020 roku. Wówczas między członkami zespołu Piękni i Młodzi doszło do rękoczynów. Magdalena i Dawid Narożni, mimo wcześniejszych deklaracji, że rozstanie nie wpłynie na działalność grupy, publicznie starli się podczas imprezy. „Dziecko jest pod moją opieką, gdy było pod twoją, to ja się nie interesowałam, więc wyp***dalaj stąd” — słychać na nagraniu, które obiegło sieć. Doszło do przepychanek, a w bójkę włączyli się także nowi partnerzy artystów. Skutkiem była medialna burza i odejście Dawida Narożnego z zespołu.



Uniting Nations: playback, który przeszedł do historii



„Sylwester marzeń z Dwójką” w 2017 roku zapisał się pamiętną wpadką. Duet Uniting Nations wykonał hit „Out of Touch” w sposób, który internauci nazwali „najgorszym playbackiem świata”. Wokalistka wielokrotnie nawet nie udawała, że porusza ustami, a jej muzyczny partner wykonywał żeńskie partie utworu.



Luis Fonsi: Bardzo drogi playback i nic się nie stało



Rok później w Zakopanem głośno było o występie Luisa Fonsiego. Gwiazda „Sylwestra marzeń z Dwójką" za krótki koncert miała zainkasować prawie 500 tys. zł, a cały występ odbył się w pełni z playbacku. Wpadkę oceniano w kategorii skandalu, tym bardziej że artysta nie próbował tego ukrywać.

