Zaskoczenie na Festiwalu w Sopocie. To ona zdobyła Bursztynowego Słowika

Za nami drugi dzień Top of the Top Sopot Festiwalu w Sopocie. Późnym wieczorem okazało się, kto zdobył w tym roku główną nagrodę festiwalu, Bursztynowego Słowika.

Carla Fernandes laureatką Bursztynowego Słowika

Wtorkowy wieczór poprowadzili Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski oraz Olivier Janiak. Pod hasłem „Otwartej sceny” w Sopocie wystąpili m.in.: Alice Merton, Agnieszka Chylińska, Frans, Kasia Kowalska, Titus, Oddział Zamknięty, Julia Żugaj, Margaret, Feel i Oskar Cyms.

O Bursztynowego Słowika w Operze Leśnej walczyli z kolei: Mery Spolsky, Dezydery, Blauka, Phero-Kris Cugowski, Red Lips, Wiktor Waligóra, Michał Szczygieł, Skubas i Carla Fernandes. Laureata plebiscytu wybrali internauci, widzowie zaś mogli oddać głos online w trakcie transmisji na żywo. Choć na wyniki musieliśmy sporo poczekać, w kończy wszystko stało się jasne. W tym roku Bursztynowy Słowik trafił w ręce Carli Fernandes.

Kim jest Carla Fernandes?

Carla Fernandes to piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka o polsko-hiszpańsko-portugalskich korzeniach. Urodziła się 19 kwietnia 2003 roku w Londynie, jej matka jest Polką, a ojciec pochodzi z rodziny hiszpańsko-portugalskiej. Dzięki temu Carla, która wychowała się w Polsce, posługuje się kilkoma językami, w tym angielskim (jej językiem ojczystym), polskim i hiszpańskim.

Piosenkarka zdobyła popularność dzięki udziałowi w drugiej edycji programu „The Voice Kids” w 2018 roku, gdzie dotarła do finału, wykonując m.in. piosenkę Eda Sheerana. W swojej twórczości łączy nowoczesny pop z elementami latino i r’n’b. Debiutancki singiel „Jungle” wydała w 2020 roku. Ma na koncie także współpracę z artystami zagranicznymi, takimi jak hiszpański Maikel Delacalle czy Amerykanin Matt Hunter.

Carla jest członkinią kolektywu producencko-songwriterskiego Hotel Torino oraz regularnie wydaje single w językach polskim, angielskim i hiszpańskim. W 2024 roku jej piosenka „Do gwiazd” z Oskarem Cymsem promowała film „Akademia Pana Kleksa” i zyskała status platynowej płyty. Mimo młodego wieku Carla ma już na koncie znaczące wyróżnienia, w tym dwie statuetki odebrane na gali „On Air Music Awards”.

