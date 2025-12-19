„Tak mi kazał Kondrat”. Kolejna gwiazda w nowej ekranizacji „Lalki”

Producenci regularnie odkrywają kolejne karty, ujawniając nazwiska aktorów, którzy zasilają imponującą obsadę. Tym razem potwierdzono udział Macieja Stuhra. Kogo zagra?

Gwiazdorska obsada nowej „Lalki”

Projekt od początku zapowiadany jest jako jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych nadchodzących lat. W roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska. Na ekranie pojawią się także Agata Kulesza, Cezary Żak, Marek Kondrat, Maja Komorowska oraz Maja Ostaszewska. Teraz do tego grona oficjalnie dołączył Maciej Stuhr.

Maciej Stuhr jako ironiczny lekarz

Twórcy ujawnili również, w jaką postać wcieli się aktor. „Jeden z najbardziej wszechstronnych polskich aktorów wcieli się w postać ironicznego lekarza, jednego z nielicznych powierników Stanisława Wokulskiego i ważnego komentatora jego wewnętrznych rozterek” — czytamy w oświadczeniu opublikowanym na instagramowym profilu filmu. Maciej Stuhr zagra doktora Michała Szumana, jedną z kluczowych drugoplanowych postaci w powieści Prusa.

„Tak mi kazał Marek Kondrat”

Sam aktor z właściwym sobie poczuciem humoru skomentował swój udział w wielkim projekcie. „W filmie znalazłem się, gdyż tak kazał mi Marek Kondrat, a ja się go słucham. Kiedy wymienił tytuł „Lalka”, byłem pewien, że będzie to polska odpowiedź na film „Barbie”. Jak dotąd nie wyprowadzono mnie z błędu” — mówił Stuhr, żartobliwie odnosząc się do propozycji.

Kinowa premiera superprodukcji „Lalka” jest zaplanowana na 30 września 2026 roku. Reżyserem jest Maciej Kawalski (,,Niebezpieczni dżentelmeni’’), a autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr (,,Boże Ciało”,,,Wesele”,,,Wołyń“). Producentem filmu jest Radosław Drabik, Gigant Films („Planeta Singli”, „Juliusz”, „Masz ci los!“, „Rozwodnicy”).

