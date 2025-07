Rydzyk nie musi się martwić. Darczyńcy wciąż hojni

Mimo konkurencji w postaci TV Republika i wPolsce24 Fundacja Lux Veritatis nadawca Telewizji Trwam, nie odnotowała spadku poparcia finansowego. Wręcz przeciwnie — w 2024 roku przychody z darowizn wzrosły o 7 proc., a organizacja zakończyła rok z imponującym wynikiem finansowym.

Darowizny na rekordowym poziomie

Fundacja Lux Veritatis zebrała w 2024 roku 40,58 mln zł z darowizn, co stanowi największą kwotę od 2021 roku, kiedy suma ta wyniosła 43,97 mln zł. Dla porównania: w 2023 roku było to 31,84 mln zł, a rok wcześniej — 38,46 mln zł. Wynik ten jest tym bardziej znaczący, że TV Republika, obecna od jesieni ubiegłego roku w naziemnej telewizji cyfrowej, agresywnie promuje własne zbiórki, co mogło sugerować odpływ ofiarodawców.

Zyski nie oznaczają jednak braku wyzwań. Fundacja odczuła negatywne skutki zmian podatkowych, m.in. podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, co – jak oceniał sam o. Tadeusz Rydzyk – mogło przełożyć się na zmniejszenie liczby ofiarodawców. — Bardzo prosimy o pomoc. Szukajcie następnych, którzy chcieliby pomóc, bo liczba ofiarodawców na pewno poważnie się zmniejszy. Jeżeli tych ofiar będzie mniej, to mniej będziemy mogli uczynić dobra — apelował wówczas duchowny na antenie.

Koszty spadają, zysk rośnie

W 2024 roku koszty operacyjne fundacji spadły o 3,7 proc., do poziomu 49,36 mln zł. Wydatki na wynagrodzenia wzrosły do 9,72 mln zł, na świadczenia pracownicze — do 1,86 mln zł, a na usługi obce — do 23,78 mln zł. Jednocześnie koszty amortyzacji, zużycia energii i materiałów, a także pozostałe nakłady operacyjne znacząco się zmniejszyły.

Zysk netto Fundacji Lux Veritatis wyniósł 2,2 mln zł, wobec straty 3,67 mln zł rok wcześniej. Co ważne — cały tegoroczny zysk przeznaczono na pokrycie wcześniejszych strat.

TV Trwam trzyma się mocno

W przeciwieństwie do wielu mediów religijnych i konserwatywnych, TV Trwam nie tylko utrzymała swoją pozycję, ale wręcz poprawiła wynik finansowy mimo rosnącej konkurencji ze strony TV Republika (34,53 mln zł z darowizn w 2023 roku). Wpływy ze sprzedaży produktów i usług (m.in. reklamy, emisje programów na zlecenie, promocja) wyniosły 10,2 mln zł, a ze sprzedaży towarów (np. książek, płyt DVD) — 204,6 tys. zł.

Zatrudnienie w fundacji utrzymało się na niemal stałym poziomie — 98,5 etatów rocznie, z czego 90 to pracownicy umysłowi. Średnie wydatki na jednego pracownika wzrosły, ale nie wpłynęły negatywnie na całościowy bilans.

