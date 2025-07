To zniknie z ramówki. Spore zmiany w tej stacji

To już przesądzone — kanał Metro, należący do grupy TVN Warner Bros. Discovery, z końcem roku zniknie z ósmego multipleksu naziemnego (MUX-8). Wraz z tą zmianą widzów czeka prawdziwa rewolucja programowa. Ramówka stacji zostanie przebudowana – zniknie wiele gatunków audycji, a na pierwszy plan wejdzie rozrywka.

Mniej filmu, więcej rozrywki

Zgodnie ze zmianami zapisanymi w nowej koncesji satelitarnej, opublikowanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Metro zamierza znacznie zwiększyć udział audycji rozrywkowych – z obecnych 6 proc. aż do 25 proc. tygodniowego czasu nadawania w godzinach od 6:00 do 23:00. To poważna zmiana w stosunku do dotychczasowego profilu stacji, która kojarzyła się głównie z filmami fabularnymi i dokumentami.

Równocześnie zmniejszy się udział filmów fabularnych – z 29 proc. do 25 proc., a z ramówki całkowicie znikną takie kategorie, jak: programy informacyjne, publicystyczne, dokumentalne, animacje, audycje edukacyjne i poradnicze, programy dla dzieci i młodzieży, kulturalne oraz muzyczne.

Nowa ramówka po grudniu 2025

Choć zmiany są już zapowiedziane, obecna koncesja naziemna obowiązuje do 28 grudnia 2025 roku i do tego dnia nadawca zamierza kontynuować dotychczasowy profil programowy. Rewolucja wejdzie w życie dopiero 29 grudnia 2025 roku, gdy w mocy pozostanie już tylko koncesja satelitarna.

Po tej dacie Metro skoncentruje się na audycjach o tematyce rozrywkowej, a także dotyczących zdrowia, przyrody, społeczeństwa, kultury, nauki i technologii. Ponadto nadawca zyska możliwość skrócenia minimalnego dobowego czasu nadawania z 24 do 20 godzin.

