Gwiazda kultowego serialu zawieszona za używanie „niedopuszczalnego” języka

Gwiazdor kultowego serialu „EastEnders”, Jamie Borthwick, został zawieszony przez stację BBC po tym, jak na planie programu tanecznego show użył obelżywego określenia wobec osób niepełnosprawnych. Jak donosi tabloid „The Sun on Sunday”, do żenującej sytuacji doszło w listopadzie ubiegłego roku podczas nagrywania „Strictly Come Dancing” (programu w stylu „Tańca z gwiazdami”), dla stacji BBC.

Niedopuszczalne słowa z ust gwiazdora

Jamie Borthwick, aktor znany z roli Jaya Browna w brytyjskiej operze mydlanej „EastEnders”, miał się popisać niewyparzonym językiem za kulisami, a całość uwieczniona na filmiku zrobionym telefonem. Według doniesień Jamie użył „bardzo nieładnego” określenia, opisując mieszkańców nadmorskiego miasteczka Blackpool, w którym kręcono program.

Stacja gwiazdora zawiesiła, po czym wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że język, jakim popisał się Borthwick, jest „całkowicie niedopuszczalny i w żaden sposób nie odzwierciedla wartości ani standardów, które wyznajemy (stacja BBC — przyp.red.) i których oczekujemy”.

Powiedział, bo nie zdawał sobie sprawy?

W obliczu medialnej burzy Borthwick szybko zabrał głos. W oświadczeniu dla „The Sun on Sunday” przyznał: „Szczerze i z całego serca przepraszam za słowa, których użyłem”.

Jednocześnie próbował się tłumaczyć, że… nie bardzo wiedział, co mówi. „Nie do końca zdawałem sobie sprawę z obraźliwego charakteru tego określenia, ale nie ma to żadnego usprawiedliwienia. Jestem bardzo zawstydzony i biorę za to pełną odpowiedzialność”.

Skandal na całego!

Historia jest wyjątkowo skandaliczna. Jamie Borthwick to nie pierwszy lepszy aktorzyna, ale gwiazda szalenie popularnej opery mydlanej, w której to występu od 2006 r., co czyni go jednym z aktorów najdłużej grających w serialu, który na antenie BBC One gości od 1985 r.

Jest także laureatem nagrody British Soap Award za najlepszą rolę dramatyczną młodego aktora oraz nagrody Inside Soap Award dla najlepszego aktora.

Dodatkowo sam serial jest znany nie tylko z dramatycznych wątków i bohaterów, ale także z tego, że poruszał już ważne społecznie tematy, takie jak przemoc domowa, homoseksualizm czy HIV/AIDS.

