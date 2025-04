Książki, które wszyscy powinni przeczytać chociaż raz. Rekomendacje użytkowników Reddita

Żyjemy w czasach, gdy bestseller goni bestseller, klasyka miesza się z nowościami, a lista „do przeczytania” wydłuża się szybciej niż jesteśmy w stanie przewracać strony. Ale są takie tytuły, które wracają nieustannie – polecane od lat, wielokrotnie cytowane i zmieniające sposób patrzenia na świat.

Tym razem nie sięgamy po listy krytyków ani algorytmy sprzedaży. Zajrzymy tam, gdzie toczy się autentyczna, często pasjonująca dyskusja o literaturze – na Reddita. Użytkownicy tego serwisu, z różnych krajów i środowisk, podzielili się książkami, które – ich zdaniem – każdy powinien przeczytać przynajmniej raz w życiu. To nie tylko powieści znane ze szkolnych lektur, ale też nieoczywiste perełki, mocne historie, które zostają w głowie na długo po zamknięciu okładki.

Zebraliśmy ich rekomendacje i stworzyliśmy listę lektur, które poruszają i inspirują. Będzie idealna dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż kolejnej książki, którą bezrefleksyjnie odłożą na półkę. Sprawdźcie, co czytają i polecają użytkownicy Reddita.

Użytkownicy Reddita polecają książki. Te zostaną z nimi za zawsze

„Musimy porozmawiać o Kevinie” – Lionel Shriver



Tytułowy Kevin – 14-letni chłopak z zamożnej amerykańskiej rodziny – bez szczególnego powodu zabił kilkanaście osób. Książka jest napisana w formie listów matki Kevina do ojca chłopca, w których próbuje ona odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego?



„Sztuka słyszenia bicia serca” – Jan-Philipp Sendker



Sławny nowojorski prawnik znika bez śladu w dzień po obronie dyplomu córki. Wszelkie próby poszukiwania są daremne. Aż pewnego dnia po czterech latach Julia znajduje niewysłany list miłosny, jaki ojciec napisał przed czterdziestu laty. Pragnąc rozwiązać zagadkę przeszłości ojca, Julia wyrusza do birmańskiej wioski, gdzie mieszkała adresatka listu.



„Mężczyzna imieniem Ove” – Fredrik Backman



Na pierwszy rzut oka Ove wydaje się najbardziej gburowatym człowiekiem na świecie, zrzędą z żelaznymi zasadami, bezwzględną rutyną i skłonnością do wpadania w złość. Ludzie sądzą, że jest zgorzkniały, a on uważa, że otaczają go idioci. Uporządkowany i samotny świat Ovego zaczyna trząść się w posadach pewnego listopadowego popołudnia wraz z pojawieniem się nowych sąsiadów – gadatliwej młodej pary z dwiema niesfornymi córkami – którzy oznajmiają swoje przybycie, niszcząc Ovemu skrzynkę na listy podczas parkowania samochodu z przyczepą.



„Hrabia Monte Christo” – Aleksander Dumas



Dzieje niezwykłych losów oficera marynarki, Edmunda Dantesa, poznajemy w momencie wpłynięcia do Marsylii trójmasztowca „Faraon”, na którym objął on, po śmierci dowódcy, stanowisko kapitana. Wydaje się, że przed młodym człowiekiem rozpościera się teraz pasmo sukcesów, szczególnie że czeka też na niego ukochana Mercedes, z którą wkrótce ma wziąć ślub. Niestety, tuż przed swoją śmiercią dowódca poprosił Edmunda, by ten dostarczył do Paryża pewne dokumenty, które podczas rejsu zostały zabrane z Elby, gdzie uwięziony został Napoleon. Ten fakt pomaga zazdrosnym o jego sukcesu ludziom napisać donos, w którego wyniku Edmund trafia na lata do więzienia w twierdzy If. Okrucieństwo wyrządzone Dantesowi przez tych, których miał za przyjaciół, odebrało mu miłość, wolność i naiwną radość życia. Mroczne lochy uformowały człowieka świadomego i uwolniły wielkiego konstruktora misternego planu oddania sprawiedliwości tak wobec wrogów, jak i przyjaciół, wedle ich zasług i przewinień.



„Sto lat samotności” – Gabriel García Márquez



Epicka opowieść o losach rodu Buendíów, rozgrywająca się w fikcyjnym miasteczku Macondo. Gabriel García Márquez stworzył tu prawdziwy literacki wszechświat, w którym rzeczywistość splata się z magią, a historia przeplata się z mitem.



„Chłopiec z latawcem” – Khaled Hosseini



Afganistan, lata 70. Dwunastoletni Amir, syn zamożnego Pasztuna z Kabulu, wychowuje się w domu bez kobiet. By zyskać uznanie w oczach ojca, chce wygrać zawody latawcowe. Pomaga mu w tym starszy o rok Hasan, służący i towarzysz zabaw. Amir jest świadkiem napadu na Hasana przez bandę miejscowych chłopaków. Z tchórzostwa i wyrachowania Amir nie staje w obronie Hasana, a nawet doprowadza do sytuacji, w której Hasan musi opuścić ich dom. Ćwierć wieku później dorosły Amir mieszka w USA, gdzie po wkroczeniu wojsk radzieckich do Afganistanu wyemigrował wraz z ojcem. Nie opuszcza go poczucie winy, świadomość własnej zdrady. Los daje mu szansę, by dokonać zadośćuczynienia.



„Tajemna historia” – Donna Tartt



Richard Papen rozpoczyna studia w ekskluzywnym college’u w Nowej Anglii. Dołącza do grupy inteligentnych, ekscentrycznych studentów filologii klasycznej, którzy pod wodzą charyzmatycznego wykładowcy odkrywają sposób myślenia i życia niemający nic wspólnego z monotonną egzystencją ich rówieśników. Kiedy jednak eksperymenty z narkotykami, alkoholem i seksualnością nie przynoszą odpowiedzi na pytanie: jak daleko można się posunąć?, dochodzi do morderstwa.



„Szklany klosz” – Sylvia Plath



Esther jest wyjątkowo inteligentna, piękna, utalentowana, jednak powoli jej świat się rozpada. Kiedy ma dziewiętnaście lat, przyjeżdża do Nowego Jorku – miasta szczęścia, igraszek, kariery – na miesięczny staż w redakcji miesięcznika dla dziewcząt. Ma poznać miasto, spędzić miło czas. Nie potrafi się jednak odnaleźć. Nie ma ochoty na nocne zabawy, jest zniechęcona. Odkrywa, że dobre oceny, które zawsze zdobywała w szkole, tutaj nie mają znaczenia. Esther nie umie zdecydować, na czym jej zależy, co ją interesuje i kim być. Nie czuje się taka jak inne dziewczyny – śliczne, uśmiechnięte i zadowolone z życia. Przychodzi załamanie.



„Pieśń o Achillesie” – Madeline Miller



Nad Achillesem, synem króla i pięknej nimfy, ciąży straszliwe fatum. Tylko on może zapewnić Grecji wygraną w wyniszczającej wojnie. Ale zwycięstwo dopełni się wtedy, kiedy zginie. Zapowiedź tej tragedii nie opuszcza go ani na krok, lecz Achilles nie żyje w jej cieniu.



„Powiedz wilkom, że jestem w domu” – Carol Rifka Brunt



June, bohaterka powieści, wrażliwa nastolatka przyjaźni się z wujem Finem. Gdy wuj umiera, wraz z nim odchodzi cały świat. Powieść pokazuje przejście ze świata dzieciństwa do dorosłości, uczy jak na nowo budować samego siebie, jak odnaleźć się w sytuacji straty.



„Złodziejka książek” – Markus Zusak



Liesel Meminger swoją pierwszą książkę kradnie podczas pogrzebu młodszego brata. To dzięki „Podręcznikowi grabarza” uczy się czytać i odkrywa moc słów. Później przyjdzie czas na kolejne książki. Liesel żyje w niebezpiecznych czasach. Kiedy jej przybrana rodzina udziela schronienia Żydowi, świat dziewczynki zmienia się na zawsze.



„Dom duchów” – Isabel Allende



Przepełniona pasją i przemocą historia burzliwych losów trzech pokoleń rodziny Trueba i blisko stu lat gwałtownych przemian społecznych, w kulminacyjnym momencie stawiających dumnego i porywczego patriarchę rodu i jego ukochaną wnuczkę po przeciwnych stronach politycznej barykady. Za kulisami działań rewolucyjnych i kontrrewolucyjnych w kraju toczy się inna, być może jeszcze boleśniejsza walka, zamknięta w czterech ścianach ponurej willi pełnej duchów przeszłości.



„Nie opuszczaj mnie” – Kazuo Ishiguro



Ekskluzywna szkoła z internatem – w sercu angielskiej prowincji – w której uczniowie są zachęcani do rozwijania zdolności artystycznych i kreatywności, zakochują się, nawiązują przyjaźnie. Mogłaby być wymarzonym miejscem dla młodych ludzi, gdyby nie to, że nie wolno im jej opuszczać, a strzępki informacji, jakie z czasem do nich docierają, zaczynają się składać na przerażającą prawdę. I choć nie ma tu miejsca na bunt, dwójka bohaterów, Kathy i Tommy, liczy na to, że miłość pozwoli odwrócić los, który od początku był im pisany.



„Zostań ze mną” – Ayobami Adebayo



Zostań ze mną to rozgrywająca się na tle burzliwych lat 80. w Nigerii barwna i niezwykle poruszająca historia o kruchości uczuć, rozpadzie rodziny, żałobie i potędze macierzyństwa. I o desperackich próbach, jakie ludzie podejmują, by ocalić siebie i tych, których kochają, przed złamaniem serca.



„Tysiąc wspaniałych słońc” – Khaled Hosseini



Osią fabuły rozgrywającej się w Afganistanie w ciągu ćwierć wieku, są dzieje dwóch kobiet, które zrządzeniem losu poślubią tego samego mężczyznę, despotycznego Rasheeda. Mariam ma zaledwie 15 lat, kiedy zostaje wysłana do Kabulu, by zostać żoną szewca. Druga bohaterka, ambitna i wykształcona Laila, w wyniku wybuchu bomby traci całą rodzinę. Po traumatycznych przejściach dochodzi do siebie w domu Rasheeda i Mariam. Stopniowo między kobietami rodzi się trudna przyjaźń.



„Pachinko” – Min Jin Lee



Sunja, dziewczyna z biednej, ale dumnej rodziny, zachodzi w nieplanowaną ciążę, co może okryć jej bliskich hańbą. Odepchnięta przez zamożnego kochanka znajduje ratunek w ramionach młodego ministra, który oferuje jej małżeństwo i nowe życie w Japonii.



„Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak” – Maya Angelou



Powieść nominowano do National Book Award i do dzisiaj uchodzi za jedno z najważniejszych arcydzieł XX-wiecznej literatury amerykańskiej. Poruszająca i inspirująca historia tej nietuzinkowej kobiety sprawiła, że stała się ona symbolem odwagi, odporności psychicznej oraz ikoną walki o prawa słabszych.



„Rzeczy, które nieśli” – Tim O'Brien



Żołnierze Kompanii Alfa przemierzają dżunglę i pola ryżowe Wietnamu, niosąc na barkach sprzęt bojowy, a także swoją przeszłość, marzenia i lęki. Aby przetrzymać niesamowitą atmosferę wojny w niezrozumiałym dla siebie kraju, amerykańscy chłopcy żartują ze śmierci. Czasem się załamują i robią niepojęte rzeczy.



„Jeszcze jeden oddech” – Paul Kalanithi



W jednej chwili Paul zmienia się z lekarza ratującego życie w pacjenta, który sam podejmuje walkę z chorobą. I zaczyna pisać. Wytrwale, strona po stronie, niezależnie od trudności, jakie przynosiła postępująca choroba.



„Imiennik” – Jhumpa Lahiri



Autorka przedstawia doświadczenia imigranta, zderzenie kultur, konflikty rodzące się w procesie asymilacji, a przede wszystkim pogmatwane relacje międzypokoleniowe. Towarzyszymy hinduskiej rodzinie pochodzącej z Kalkuty podczas trudnej przemiany w Amerykanów. Gogol Ganguli niepewnie kroczy ścieżką, którą pokonują przedstawiciele pierwszego pokolenia imigrantów; często czuje się wewnętrznie rozdarty, nie może znaleźć szczęścia w miłości ani swojego miejsca w świecie.



„Płacząc w H Mart” – Michelle Zauner



Michelle Zauner opowiada o dorastaniu, mierzeniu się z wysokimi oczekiwaniami matki, przykrościach okresu dojrzewania, a także o cudownych wakacjach spędzanych w ciasnym seulskim mieszkaniu babci, gdzie późnymi wieczorami zacieśniała relacje ze swoją mamą nad talerzami pełnymi koreańskich przysmaków. Gdy wchodzi w dorosłość i wyjeżdża na studia na Wschodnie Wybrzeże, podejmuje pracę w branży gastronomicznej, gra koncerty ze swoim nieopierzonym zespołem i poznaje mężczyznę, za którego później wyjdzie, jej koreańskość wydaje się jej coraz bardziej obca. Zdiagnozowanie nieuleczalnego nowotworu u jej mamy, gdy Michelle ma zaledwie dwadzieścia pięć lat, zmusza ją do rozliczenia się z samą sobą i odebrania darów w postaci smaku, języka i historii, które otrzymała od mamy.Czytaj też:

