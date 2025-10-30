Fokus i Rahim świętują. Takie koncertu jeszcze nie było

27 grudnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach Fokus i Rahim zagrają wyjątkowy koncert pod hasłem „Od Zet do A. 25 lat”. Artyści zaproszą fanów w podróż przez całą swoją muzyczną historię – od legendarnej „Kinematografii” po premierowe utwory z nowej płyty.

Ćwierć wieku w rytmie hip-hopu

To będzie wieczór pełen emocji i wspomnień. Fokus i Rahim, którzy przez lata współtworzyli scenę jako członkowie kultowych projektów Pokahontaz i Paktofonika, świętują 25 lat na scenie. Na tę okazję zaprosili przyjaciół i artystów, z którymi przez lata dzielili mikrofon i scenę. Wśród ogłoszonych gości są m.in. Grubson, Gutek, Abradab, donGURALesko, Sot, Śliwka Tuitam, Kleszcz i Zbuku.

To jednak nie koniec niespodzianek – raperzy nie zdradzają jeszcze całego składu wydarzenia. Jak zapowiadają, każdy z zaproszonych gości wniesie coś od siebie, a wspólnym mianownikiem będzie szczerość, energia i autentyczność, z których Pokahontaz słynęli od początku.

Fokus i Rahim żegnają Pokahontaz. Wielki jubileusz i nowy początek

Koncert w Katowicach to nie tylko jubileusz, ale też symboliczne pożegnanie projektu Pokahontaz. Dla obu raperów to moment zamknięcia pewnego etapu i rozpoczęcia nowego – już pod własnymi pseudonimami.

„Idziemy na swoje. W końcu wracamy do źródła” – mówi Rahim. „Na pewno można się spodziewać odświeżenia wielu rzeczy, bo mamy dużo przemyśleń”. Jak zapowiadają artyści, nowy album będzie świadectwem ich dojrzałości i muzycznej ewolucji. „Myślę, że to nasza najlepsza płyta. Bardziej muzycznie i melodycznie, doroślej na pewno” – dodaje Fokus.

Koncert „Od Zet do A” ma być swoistą osią czasu – retrospekcją, która przeprowadzi publiczność przez wszystkie etapy twórczości Fokusa i Rahima. Od legendarnych czasów Paktofoniki i kultowej „Kinematografii”, przez Pokahontaz i PFK Kompany, po solowe projekty i nowy materiał, który usłyszymy po raz pierwszy właśnie w MCK.

„To będzie przypomnienie naszej drogi – od pierwszych bitów i wersów po współczesność. I jednocześnie wejście w coś nowego, świeżego, z nowym spojrzeniem na muzę” – zapowiadają Fokus i Rahim.

