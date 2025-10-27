Rodzina królewska zwołała naradę kryzysową. „Płacz i awantura”

Jak donoszą źródła cytowane przez brytyjski dziennik „Daily Mail”, w poniedziałek 20 października w wartej 30 milionów funtów posiadłości Royal Lodge nieopodal zamku Windsor odbyło się spotkanie rodziny królewskiej. Dziennikarze donoszą jednak, że nie była to tradycyjna rodzinna kolacja, lecz narada kryzysowa, zwołana po tym, jak książę Andrzej ogłosił, że zrzeka się wszystkich swoich tytułów, w tym tytułu księcia Yorku.

Decyzja ta miała związek z jego powiązaniami ze skazanym amerykańskim przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Według informatorów z Pałacu Buckingham, książę William i król Karol III zrobili wszystko, by zapobiec całkowitemu upadkowi reputacji brytyjskiej monarchii.

Fergie w szoku, Beatrice zrozpaczona

Według relacji świadków, na spotkaniu pojawiła się również księżniczka Beatrycze, która odwiedziła rodziców po serii sensacyjnych doniesień medialnych. Nie wiedziała, że ojciec nie poinformował córek o decyzji dotyczącej zrzeczenia się tytułów, co jeszcze bardziej pogłębiło napięcie między nimi.

Sarah „Fergie” Ferguson miała zareagować emocjonalnym załamaniem. Źródła opisują, że gdy dowiedziała się, że także ona traci tytuł księżnej Yorku, doszło do dramatycznej sceny w salonie Royal Lodge. „Nie rób tego!” – miała błagać byłego męża, prosząc, by nie zrzekał się tytułów.

Jednak książę Andrzej nie miał wyboru – jego nazwisko nieodłącznie wiązało się z aferą Epsteina. Jak donoszą brytyjskie media, nawet w obliczu rodzinnego wstydu, król Karol III i książę William byli zgodni: dalsze milczenie zniszczyłoby wizerunek monarchii. Księżniczka Eugenia, młodsza córka pary, nie była obecna na spotkaniu. Według informatorów, jej siostra Beatrycze opuściła rezydencję Range Roverem, z twarzą „niemal kamienną, pozbawioną emocji”.

Oskarżenia Virginii Giuffre i cień Epsteina

Tragicznie zmarła Virginia Giuffre była jedną z najbardziej znanych ofiar przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina, który zmarł w 2019 roku w swojej celi.

Giuffre twierdziła, że w 2001 roku, mając 17 lat, była trzykrotnie wykorzystywana seksualnie przez księcia Andrzeja – między innymi w domu Epsteina i na jego prywatnej wyspie Little St. James na Wyspach Dziewiczych w Stanach Zjednoczonych.

W 2019 roku książę Andrzej udzielił słynnego wywiadu dla BBC, w którym zaprzeczył wszystkim oskarżeniom i stwierdził, że nie pamięta, by kiedykolwiek spotkał Virginię Giuffre – mimo ujawnionego zdjęcia, na którym pozuje z nią i Ghislaine Maxwell, wspólniczką Epsteina.

W 2021 roku Giuffre pozwała księcia Andrzeja o odszkodowanie. Sprawa zakończyła się ugodą – książę zapłacił, jak twierdzili prawnicy ofiary, „znaczną sumę” na cele charytatywne. „Gdyby nie był zamieszany w żadne przestępstwo, nie musiałby jej płacić za milczenie. To pozostawia niesmak” – skomentował królewski ekspert Michael Begasse, autor książki „111 Royal Moments for Eternity”.

Giuffre, która przez ponad dwa lata żyła jako „więźniarka w domu hańby”, poświęciła później życie walce o sprawiedliwość i wychowaniu trójki dzieci. W kwietniu 2025 roku popełniła samobójstwo w wieku 41 lat.

Monarchia na granicy upadku

Według źródeł bliskich Pałacowi Buckingham, król Karol III i książę William są zdeterminowani, by „odciąć zgniły korzeń” i odbudować reputację Korony.

Jedno z pałacowych źródeł powiedziało dziennikarzom, że „spotkanie na szczycie w Royal Lodge nie było radosnym wydarzeniem. Rodzina, która kiedyś była zjednoczona, dziś jest rozbita”.

