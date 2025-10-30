Kuba Wojewódzki odchodzi z pracy. Przez jedną osobę

Kuba Wojewódzki, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich showmanów, ogłosił na Instagramie, że po 15 latach współpracy żegna się z warszawskim Teatrem 6. piętro, prowadzonym przez Michała Żebrowskiego i Eugeniusza Korina. Powód? Pojawienie się w teatrze osoby, z którą – jak sam napisał – nie chce mieć nic wspólnego.

Kuba Wojewódzki kończy współpracę po 15 latach

29 października dziennikarz i juror „Mam talent!” opublikował na Instagramie oświadczenie, które natychmiast obiegło media. „W związku z planami pojawienia się na scenie @teatr6pietro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem. Dziękuję wszystkim za te wspólne 15 lat. #zagrajtojeszczerazsam” — napisał Wojewódzki.

Fala reakcji w sieci: od wsparcia po kpiny

Pod wpisem Wojewódzkiego natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Wśród nich głosy poparcia, ale też krytyka i zdziwienie. „Szacunek”, „Kuba jak niewielu – zawsze po swojej stronie. Najmocniej. Bezcenne” — pisali jego fani. Barbara Kurdej-Szatan zareagowała serią znaków zapytania, a Mikołaj Roznerski dodał: „Kubuś! A 2026 wybierałem się na twój spektakl. Ehhhh, ale rozumiem”.

Nie wszyscy jednak popierają takie zachowanie. „Słabe i niedojrzałe, a co ze spektaklem, w którym grasz, i ludźmi, którzy kupili bilety?” — pytała jedna z internautek. Ktoś inny ironizuje z kolei: „Gdy Wojewódzki mówi o etyce, brzmi to zabawnie…”.

Trzeba również pamiętać, że samozwańczy „król TVN” znany jest z robienia różnych medialnych dram i żarcików. Nieraz już puszczał w świat info, które potem szybko dementował, twierdząc, że to była jedynie „podpucha”. Nie można zatem wykluczyć, że to kolejna „wydmuszka”, która ma po prostu podsycić zainteresowanie, np. nowym projektem teatru związanym z Żurnalistą.

Kim jest Żurnalista?

To właśnie jego postać stała się powodem zamieszania. Żurnalista – pod takim pseudonimem występuje twórca jednego z najpopularniejszych polskich podcastów. Choć sam przyznaje, że „nigdy nie pracował w mediach”, jego rozmowy od kilku lat biją rekordy popularności. Jego styl i sposób prowadzenia rozmów, stawiający na emocje i refleksję, przyciągnął miliony słuchaczy.

