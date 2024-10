Książkowe perełki o prawdziwych zbrodniach. „Time” wyłonił 9 najlepszych tytułów

Od lat ludzi bardzo mocno interesują prawdziwe zbrodnie – Netflix tworzy seriale, filmy i dokumenty na ten temat, na YouTube czy TikToku roi się od samozwańczych detektywów, którzy próbują dojść do prawdy i powstaje coraz więcej podcastów typu „true crime”. Ale te historie od dawna opisywane są też w książkach. I to właśnie listę najlepszych książek o prawdziwych zbrodniach wyłonił magazyn „Time”.

Najlepsze książki typu „true crime” według magazynu „Time”

„Z zimną krwią” – Truman Capote

Z zimną krwią to pionierska próba nowego pisarstwa, dokument zbrodni popełnionej przez dwóch recydywistów na czteroosobowej rodzinie farmera z Kansas. Wydarzenie to zostało szczegółowo opisane, podobnie jak śledztwo, pościg za mordercami, proces i zachowanie przestępców w sądzie i więzieniu aż po egzekucję. Capote po mistrzowsku przedstawia godny Ajschylosa motyw zbrodni i kary, zmuszając czytelnika do refleksji na temat źródeł zła.

„Cienie mojego życia. Pamiętnik zbrodni Los Angeles” – James Ellroy

Tym razem James Ellroy prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa własnej matki, udu­szonej latem 1958 roku. Zabójcy nigdy nie znaleziono. Ta śmierć wywarła na pisarza ogromny wpływ – jako nastolatek mieszkał na ulicy, dopuszczał się drobnych włamań i nie stronił od alkoholu. Zabójstwo matki sprawiło także, że Ellroy rozwinął w sobie obsesyjne zamiło­wanie do prozy kryminalnej, lecz dopiero po latach odważył się powrócić do przeszłości. Krótko po wydaniu przełomowej Białej gorącz­ki postanowił wrócić do Los Angeles i z pomo­cą emerytowanego śledczego Billa Stonera spróbować rozwiązać zagadkę dokonanego przed 38 laty morderstwa.

„Ted Bundy. Bestia obok mnie. Historia znajomości z najsłynniejszym mordercą świata” – Ann Rule

Historia podwójnego życia, magnetycznej mocy, bezwzględnego przymusu i bezbronnych ofiar bestii. Spisana skrupulatnie przez kobietę, która myślała, że zna Teda Bundy’ego, dopóki nie zaczęła łączyć wszystkich dowodów i wyłonił się z nich przerażający obraz.

„Obsesja zbrodni. Prawdziwa historia najbardziej poszukiwanego seryjnego mordercy w USA” – Michelle McNamara

Pięćdziesiąt gwałtów i dziesięć sadystycznych morderstw przez ponad dekadę. Ani Zodiak, ani Night Stalker nie dorównywali mu aktywnością. Atakował kobiety w ich własnych sypialniach, mordował mężów na oczach żon. Zazwyczaj wybierał parterowy dom w spokojnej dzielnicy. Wchodził do środka, uczył się rozkładu pomieszczeń. Nie zostawiał po sobie żadnego śladu. W końcu zniknął, unikając ujęcia przez policję, w tym jednego z najlepszych profilerów w historii.

Michelle McNamara, dziennikarka kryminalna, twórczyni popularnej strony internetowej TrueCrimeDiary.com, postanowiła dopaść brutalnego psychopatę, którego nazwała Golden State Killerem. Przeczesała tysiące stron policyjnych kartotek, oglądnęła raporty z sekcji zwłok, rozmawiała z ofiarami gwałtów i ludźmi, którzy mogli być świadkami morderstw.

Ta wstrząsająca książka, której autorka z powodu tragicznej i tajemniczej śmierci nie zdążyła dokończyć (ostatni rozdział napisał jej przyjaciel),jest świadectwem jej obsesji i niestrudzonej pogoni za prawdą. Przyczyniła się też do ujęcia Golden State Killera w kwietniu 2018 roku.

„Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Osagów i narodziny FBI” – David Grann

Dziennikarz „New Yorkera” i autor bestsellerowej książki „Zaginione miasto Z” David Grann na tropie głośnej zbrodni. Oklahoma w latach 20.: w dziwnych okolicznościach zaczynają ginąć kolejni Indianie ze szczepu Osagów, zwani są najbogatszymi Indianami Ameryki, albowiem na terenach ich rezerwatu znajdują się niezwykle bogate złoża ropy naftowej... Zagadkę serii morderstw próbuje rozwikłać nowo utworzone FBI, trafiając na ślad kolejnych ponurych tajemnic.

„Tylko sprawiedliwość” – Bryan Stevenson

Historie zaczerpnięte z praktyki prawniczej Bryana Stevensona, opowieść o ludziach niewinnie skazanych i takich, którzy – choć popełnili przestępstwa – nie powinni ponosić za nie pełnej odpowiedzialności. Książka odsłania przed czytelnikiem bezwzględne tryby systemu prawnego, wobec których osoby słabe, naznaczone biedą, dyskryminacją rasową lub chorobą nie mają szans obrony.

„Missoula. Gwałty w amerykańskim miasteczku uniwersyteckim” – Jon Krakauer

Czasami świadomość tego, że opisywane wydarzenia nie są fikcją literacką, tylko relacją z rzeczywistych wydarzeń, mrozi krew w żyłach. Jedną z takich historii jest to, co wydarzyło się w uniwersyteckim miasteczku Missoula w Montanie. Na pierwszy rzut oka to spokojne, amerykańskie miasteczko nie wyróżnia się niczym szczególnym. Okazuje się jednak, że miasteczko jest miejscem koszmaru, który dotknął wiele studentek.

Podczas badań sprawy związanej z nadużyciami na tle seksualnym Departament Sprawiedliwości ustalił, że policja zgłosiła do prokuratury aż 114 spraw. W Montanie za gwałt można dostać nawet do 100 lat więzienia. Wydawać by się więc mogło, że przestępstwa na tle seksualnym zdarzają się tam dość rzadko. Niestety, w przypadku Missouli system okazał się zawodny, a wielu sprawców nigdy nie zostało skazanych.

„Diabeł w Białym Mieście” – Erik Larson

Chicago, lata 90. XIX wieku. To właśnie tutaj, na rozległych, lecz bagnistych terenach Parku Jacksona mają stanąć pawilony wystawy światowej, w zamysłach twórców nazywane "Białym Miastem". Jednym z nich jest Daniel Hudson Burnham, dyrektor robót, który ma już na swoim koncie tak charakterystyczne budynki jak choćby Flatiron Building w Nowym Jorku czy Union Station w Waszyngtonie. Teraz staje jednak przed największym w swoim życiu wyzwaniem.

W tym samym czasie powstaje nieopodal Hotel Wystawy Światowej, będący faktycznie przerażającą parodią "Białego Miasta" Burnhama. W hotelu znajduje się stół sekcyjny, komora gazowa i krematorium. To właśnie tutaj młody lekarz Henry H. Holmes w okrutny sposób morduje swoje kolejne ofiary. Wkrótce ścieżki tych dwóch ludzi przetną się ze sobą.

„Podejrzenia pana Whichera. Morderstwo w domu na Road Hill” – Kate Summerscale

Morderstwo na Road Hill wydarzyło się naprawdę. Historia ta na długi czas zawładnęła wyobraźnią Brytyjczyków, stając się inspiracją dla wielu ówczesnych autorów powieści detektywistycznych. "Podejrzenia pana Whichera" są szczegółową relacją z przebiegu dochodzenia, a jednocześnie ciekawym obrazem obyczajowości epoki wiktoriańskiej.

W nocy z 29 na 30 czerwca 1860 roku w rodzinie szanowanego podinspektora sieci fabryk, Samuela Kenta, dochodzi do okrutnej zbrodni – w bestialski sposób zostaje zamordowany jego trzyletni synek Saville. Z dochodzenia wynika, że mordercą był ktoś z domowników, śledztwo jednak utyka w miejscu. Gdy lokalni policjanci okazują się bezradni wobec zagadki, zostaje wezwany Jonathan Wicher, jeden z pierwszych detektywów londyńskich. Błyskotliwy i bezkompromisowy śledczy przełamie niejedno tabu i przekraczając pilnie dotąd strzeżone progi domostwa angielskiej rodziny, ujawni szokującą prawdę. Wzburzy tym opinię publiczną, która obróci się przeciw niemu i uniemożliwi doprowadzenie śledztwa do końca.

Czytaj też:

Kto zabił? 10 mistrzowskich książek z motywem morderstwaCzytaj też:

12 doskonałych thrillerów psychologicznych. Te książki to perełki