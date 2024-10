Kto zabił? 10 mistrzowskich książek z motywem morderstwa

Motyw morderstwa od zawsze fascynował pisarzy i czytelników, a książki kryminalne pełne tajemnic, intryg i zawiłych śledztw nie przestają przyciągać uwagi. Nic tak nie pobudza wyobraźni, jak zagadka, której rozwiązanie wydaje się niemal nieosiągalne. Kto zabił? Dlaczego? Jakie były prawdziwe motywy zbrodni? Te pytania towarzyszą każdemu dobremu kryminałowi, trzymając nas w napięciu do ostatniej strony.

W tym artykule przedstawiamy 10 wyjątkowych i mniej znanych książek z motywem morderstwa, które gwarantują niezapomniane wrażenia i sprawią, że będziesz analizować każdy trop, próbując rozwiązać tajemnicę, zanim zrobi to główny bohater.

Kapitalne książki z motywem zbrodni i tajemnicy. Kto zabił?

„Cipher” – Isabella Maldonado

Bestseller, którego autorka ukończyła FBI National Academy w Quantico i dowodziła jednostką specjalną. Jej książki sprzedają się w milionach egzemplarzy i zostały przetłumaczone na 22 języki.

Nina Guerrera w wieku szesnastu lat wymknęła się z rąk seryjnego mordercy. Jedenaście lat później staje się rozpoznawalna, gdy nagranie wideo z jej starcia z napastnikiem zostaje udostępnione w sieci, i zyskuje rzeszę fanów, którzy podziwiają jej odwagę oraz siłę. Ogląda je także porywacz Niny i ponownie obiera ją za cel. Kobieta szybko zdaje sobie sprawę, że tylko ona – jedyna osoba, która go poznała – może powstrzymać ten koszmar. Ocalona przed brutalną zbrodnią, konfrontuje się ze swoimi lękami, polując na seryjnego mordercę. Jest tu wszystko: analiza kryminalistyczna, brutalna akcja i twarda bohaterka, która stawia czoła ostatniemu mężczyźnie na ziemi, którego chce ponownie spotkać.

„Tajemna historia” – Donna Tartt

Richard Papen rozpoczyna studia w ekskluzywnym college’u w Nowej Anglii. Dołącza do grupy inteligentnych, ekscentrycznych studentów filologii klasycznej, którzy pod wodzą charyzmatycznego wykładowcy odkrywają sposób myślenia i życia niemający nic wspólnego z monotonną egzystencją ich rówieśników. Kiedy jednak eksperymenty z narkotykami, alkoholem i seksualnością nie przynoszą odpowiedzi na pytanie: jak daleko można się posunąć?, dochodzi do morderstwa. Czy da się uniknąć jego konsekwencji? Czy można zabić i nie zostać ukaranym? I czy możliwe jest, by morderstwo w żaden sposób nie zmieniło mordercy?

„Zrozumieć Amelię” – Kimberly McCreight

Samotna matka i ambitna prawniczka Kate Baron odbiera podczas ważnego spotkania telefon. Jej córka Amelia została zawieszona za ściąganie, trzeba po nią pilnie przyjechać do szkoły. Gdy Kate po godzinie dociera do elitarnego prywatnego liceum na Brooklynie, słyszy wiadomość, której żaden rodzic nie chciałby usłyszeć. Amelia popełniła samobójstwo, skacząc z dachu szkoły.

Zrozpaczona matka nie może pogodzić się ze śmiercią córki. Ma też powody, by nie wierzyć, że Amelia sama odebrała sobie życie. Rozmawia z jej koleżankami i nauczycielami, przegląda zeszyty, czyta maile, SMS-y i wpisy na Facebooku, z urywków rekonstruując życie nastolatki, o którym nie miała pojęcia. Prywatne śledztwo, w którym wspiera ją doświadczony policjant, zabiera Kate głęboko w skomplikowany świat Amelii. Nie spodziewa się, jak bolesne będą konsekwencje poznania prawdy o ukochanej córce, ale także prawdy o sobie.

„Zaginiona dziewczyna” – Gillian Flynn

Jest upalny letni poranek, a Nick i Amy Dunne obchodzą właśnie piątą rocznicę ślubu. Jednak nim zdążą ją uczcić, mądra i piękna Amy znika z ich wielkiego domu nad rzeką Missisipi. Podejrzenia padają na męża. Nick coraz więcej kłamie i szokuje niewłaściwym zachowaniem. Najwyraźniej coś kręci i bez wątpienia ma w sobie wiele goryczy – ale czy rzeczywiście jest zabójcą? Z siostrą Margo u boku próbuje udowodnić swoją niewinność. Jednak jeśli Nick nie popełnił zbrodni, gdzie w takim razie podziewa się jego cudowna żona?

„I nie było już nikogo” – Agatha Christie

Tajemniczy gospodarz zaprasza do domu na wyspie dziesięć osób. Gdy dwie z nich giną, goście zdają sobie sprawę, że to, co początkowo uważali za nieszczęśliwy wypadek, jest dziełem zabójcy. Postanawiają odkryć jego tożsamość, ale okazuje się, że… nikt nie ma alibi. Odizolowani od społeczeństwa, niezdolni do opuszczenia miejsca pobytu, umierają jeden po drugim w sposób opisany w dziecięcej rymowance, którą wywieszono w ich pokojach.

„Wyspa tajemnic” – Dennis Lehane

Akcja książki rozgrywa się w 1954 roku na pięknej wyspie Zatoki Bostońskiej. W tak bajecznym miejscu znajduje się... szpital dla obłąkanych przestępców. Po tajemniczym zniknięciu jednej z pacjentek, dwóch federalnych szeryfów, Tedd i Chuck, rozpoczyna śledztwo. Kobieta zniknęła z zamkniętego pokoju o zakratowanych oknach. Pozostała po niej tylko zaszyfrowana wiadomość. Tymczasem nad wyspę nadciąga huragan i łączność z resztą świata zostaje zerwana.

„Alienista” – Caleb Carr

Nowy Jork, 1896 rok. Miastem wstrząsają makabryczne zabójstwa chłopców-prostytutek. Skorumpowani policjanci prowadzą oficjalne śledztwo, ale niezależnie od nich działa tajna grupa powołana przez Theodore'a Roosevelta, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Najważniejszy w tej grupie jest tytułowy alienista – dziś powiedzielibyśmy psychopatolog – Laszlo Kreizler, który wykorzystuje całą swą wiedzę, by przeniknąć najmroczniejsze zakamarki umysłu mordercy i w ten sposób wpaść na jego trop.

„Pan Mercedes” – Stephen King

Światła szarego mercedesa wyłaniają się z porannej mgły. Za kierownicą siedzi człowiek, który ma jeden cel – zabić jak najwięcej ludzi. Dlatego wciska gaz do dechy i wjeżdża w tłum zdesperowanych bezrobotnych, którzy od świtu czekają, aby dostać pracę. Zabija ośmioro z nich, rani piętnaścioro. I nabiera ochoty na więcej – o wiele, wiele więcej – ofiar…

Emerytowany detektyw wydziału zabójstw Bill Hodges myśli o tej nierozwiązanej sprawie równie często jak o samobójstwie. Kiedy otrzymuje od sprawcy masakry list, który ma go popchnąć do ostatecznego kroku, paradoksalnie odzyskuje chęć do życia. Bo orientuje się, że Pan Mercedes nie przestał snuć zabójczych planów. Czeka tylko w cieniu na odpowiedni moment, by urządzić piekło.

„Siedem śmierci Evelyn Hardcastle” – Stuart Turton

O jedenastej wieczorem Evelyn Hardcastle zostanie zamordowana. Masz osiem dni i osiem wcieleń. Pozwolimy ci odejść pod warunkiem, że odkryjesz, kto jest zabójcą. Zrozumiano? W takim razie zaczynamy…

Evelyn Hardcastle będzie umierać każdego dnia, aż do momentu, gdy ktoś odkryje, kim jest jej zabójca. Wśród gości zaproszonych do Blackheath jest kilku ludzi, którzy próbują to zrobić. Nie mają równych szans ani równych możliwości. Stale przeżywają ten sam dzień, usiłując rozwiązać zagadkę, lecz każdy wieczór nieubłaganie przeszywa dźwięk wystrzału z rewolweru…

Jeśli Aiden Bishop nie zwycięży w wyścigu o odkrycie tożsamości mordercy, nigdy nie opuści posiadłości. Ma osiem szans: każdego ranka przez osiem dni obudzi się w ciele innego gościa... Jeśli nie uda mu się znaleźć zabójcy, cały cykl zacznie się od początku. I znów będzie musiał odkrywać, kim są jego przeciwnicy i który z nich pod eleganckim ubraniem skrywa śmiertelnie ostry nóż.

„Dziwny przypadek psa nocną porą” – Mark Haddon

Powieść kryminalna, w której detektywem i narratorem jest Christopher Boone, który ma 15 lat i zespół Aspergera, odmianę autyzmu. Zna się bardzo dobrze na matematyce, ale bardzo słabo na ludziach. Nigdy nie opuścił sam ulicy, przy której mieszka, lecz gdy odkrywa, że zamordowano psa sąsiadki, wyrusza w przerażającą podróż, która wywróci jego świat do góry nogami.

