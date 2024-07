Cezary Pazura w żałobie. Zmarł jego ojciec

Chociaż ani Cezary Pazura, ani Radosław Pazura nie skomentowali tej informacji publicznie, media dotarły do smutnych wieści i nekrologu Zdzisława Pazury. 87-latek zmarł w piątek 21 czerwca, jednak jego ostatnie pożegnanie odbyło się 3 lipca. Ojciec aktorów od dłuższego czasu chorował.

Nie żyje tata Radosława i Cezarego Pazurów

Poza najbliższymi, nikt nie wiedział o śmierci Zdzisława Pazury. Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się jednak informacja o jego nie najlepszym stanie zdrowia. Otóż Cezary Pazura podczas jednego z wywiadów na pytanie dotyczące tego, dlaczego nie pojawił się na pogrzebie Janusza Rewińskiego, odparł: „Powód był tylko jeden jedyny. Ja mam tatę w bardzo ciężkim stanie. Odwiedziny w szpitalu są w określonych godzinach. Nie mogłem być na pogrzebie, bo mam swoje problemy, niosę swój krzyż”.

Jak wynika z informacji zamieszczonych w nekrologu, ojciec Cezarego Pazury zmarł 21 czerwca, a jego pogrzeb obył się w środę, 3 lipca. Wiadomo, że ostatnie pożegnanie byłego nauczyciela muzyki rozpoczęło się w kaplicy w Ujeździe. Przypomnijmy, że jego żona, a równocześnie mama znanych aktorów, Jadwiga, odeszła w styczniu zeszłego roku.

Jak Cezary Pazura mówił o swoim ojcu? W wywiadach podkreślał, że to właśnie tata zaszczepił w nim miłość do kultury i sztuki, ponieważ Zdzisław Pazura amatorsko grywał w teatrze. Nie zawsze mieli jednak wzorcowe relacje. – Nie brakowało mi ze strony ojca ciepła, tylko wiary we mnie. Za moich czasów nie wyglądało to tak, że tata czasem wziął na kolana i pogłaskał. Ojciec po prostu był. I był głównie od tego, by czasem wziąć pas i przywalić, zamiast rozpieszczać synów – wyznał niegdyś Cezary Pazura w rozmowie z WP.

Co więcej, aktor podkreślał również, że nie chce powielać metod wychowawczych Zdzisława Pazury. – Zawsze w pewnym stopniu powielasz schematy, które wyniosłeś z domu. Ale jeśli jesteś świadomy, co funkcjonowało źle, możesz to zmienić. Tata powtarzał zawsze: „Mój ojciec tak robił, to ja też tak będę robił”. A ja pomyślałem: „Dlaczego mam powtarzać schemat, skoro pewne zachowania taty mi się nie podobają?". Nie chwalono mnie za dobre, jedynie ganiono za złe. A jeśli dzieci robią coś dobrze, muszę je w tym upewnić – tłumaczył.

