Politycy chcą przekupić Cezarego Pazurę, by poparł ich w wyborach? Żona aktora opublikowała oświadczenie

Cezary Pazura od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów. Nie może narzekać na brak propozycji zawodowych, a także reklamowych. Teraz okazuje się, że otrzymuje także inne oferty. Otóż niektórzy politycy chcieliby, aby artysta oficjalnie poparł ich przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

Politycy nakłaniają Cezarego Pazurę do poparcia

Kilka lat temu niezwykle głośno było o kampanii szczepionkowej, w której wziął udział Cezary Pazura. Odbiła się ona dużym echem w mediach i wywołała skrajne opinie. Część osób uważała, że to dobra decyzja, iż aktor nagłaśnia temat szczepień na COVID-19, inni z kolei byli temu bardzo przeciwni. Mimo kontrowersji, dziś Cezary Pazura mówi, że nie żałuje.

– Zrobiłbym to jeszcze raz. Byłem teraz w Australii i się dowiedziałem, że 90 proc. Australijczyków się zaszczepiło i nikt nie umierał od tych szczepionek. U nas jest jak zwykle pomieszanie z poplątaniem. (...) Bałem się, że to mogę być ja. Ludzie padali jak muchy. Znam osobiście osoby, które stracili swoich najbliższych i nawet nie mogli się z nimi pożegnać. Więc jeżeli jest antidotum i możemy tę pandemię zatrzymać i mówią: „Panie Czarku, trzeba by uświadomić Polaków — czy da pan twarz?”. Nie miałem chwili zawahania – mówił Cezary Pazura podczas wywiadu w Kanale Zero.

Teraz okazuje się, że ludzie chcą go angażować w inne akcje, wiedząc, że może to przynieść duży rozgłos. Otóż w ostatnim czasie Edyta Pazura – która jest nie tylko żoną, ale i agentką aktora – nie może się opędzić od telefonów z propozycjami, aby artysta poparł danych kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych. Z tego powodu opublikowała na Instagramie oświadczenie.

„W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, jako agent Cezarego Pazury proszę o niedzwonienie do mnie z propozycjami poparcia kandydatów biorących udział w najbliższych wyborach. Cezary Pazura w żaden sposób nie udziela się politycznie i nie zmieni tego propozycja wynagrodzenia finansowego... To pozostawię bez komentarza. Bardzo proszę szanować nasz czas” — napisała Edyta Pazura na Instastory, nie zdradzając personaliów kandydatów, którzy zgłaszali się z podobnymi ofertami.

Czytaj też:

Cezary Pazura zakpił z Dominiki Chorosińskiej. Nie gryzł się w językCzytaj też:

Edyta Pazura walczy z hejtem. „Cezary wygląda jak bezdomny”