Magda Gessler ma kłopoty. Jej sprawą zajęła się prokuratura

Bez wątpienia Magda Gessler jest jedną z najbardziej lubianych i wyrazistych gwiazd TVN. Restauratorka przyciąga miliony widzów „Kuchennych rewolucji”, a w sieci niejednokrotnie rozbawia fanów i dzieli się prywatnymi chwilami. Teraz okazuje się, że jurorka „MasterChefa” może mieć duże problemy. Niebawem okaże się, czy usłyszy zarzuty.

Magda Gessler może usłyszeć zarzuty

W ostatnim czasie w mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat celebrytów, którzy mają kłopoty z prawem ze względu na publikacje w sieci. Wszystko przez to, że nielegalnie promowali alkohol na swoich profilach w Internecie. Wśród osób, które usłyszały zarzuty w tej sprawie są m.in. Maciej Musiał, Maffashion czy Margaret. Obecnie, jak podaje „Super Express”, do tego grona może dołączyć Magda Gessler.

– Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w maju 2023 r. skierowało do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ujętego w art. 45 [2] ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, polegającego na niezgodnej z ustawą reklamie wina, opublikowanej w marcu 2023 r. na portalu społecznościowym Facebook za pośrednictwem profilu „Magda Gessler" – poinformował dr n.med. Piotr Jabłoński, dyrektor KCPU.

Okazuje się, że sprawą zajmują się już odpowiednie organy. Jeśli restauratorka usłyszy zarzuty, grozi jej grzywna w wysokości do nawet 500 tys. złotych.

– Przedmiotowe postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie i dotyczy ono przestępstwa nielegalnej reklamy alkoholu (wina) z art. 45 [2] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikt nie usłyszał zarzutów. Trwa gromadzenie materiału dowodowego – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Wina gwiazdy TVN

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku na polski rynek weszła marka win „R”, której ambasadorką była Magda Gessler. Za ich dystrybucję odpowiadała spółka z holdingu Janusza Palikota, z którym restauratorka wcześniej odwiedziła – należącą do hiszpańskiej rodziny winiarzy, a także wieloletnich przyjaciół gwiazdy TVN – winnicę Bodegas Villarrica Manor.

– Wyselekcjonowane przez nas wina są doskonałej jakości, wybierane z należytym im pietyzmem. A wszystko po to, by sprawić konsumentom jak największą przyjemność oraz zaprosić we wspólną podróż po hiszpańskich smakach. Wina „R” powstają z winogron pielęgnowanych w tradycyjnych uprawach, przy użyciu tych samych metod, które wykorzystywali przodkowie obecnych właścicieli: powoli i z szacunkiem do natury. I tak również należy się nimi delektować: bez pośpiechu, ciesząc się towarzystwem bliskich, w trakcie rodzinnych obiadów czy spotkań z przyjaciółmi – wówczas reklamowała Magda Gessler.

