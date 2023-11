„Kuchenne rewolucje” w Łodzi. Wiemy, co stało się z knajpą Florida Ananas Burger Bar

Retkinia to jedno z osiedli w Łodzi, na którym żyje około 70 tys. ludzi. To właśnie tutaj swój biznes postanowił otworzyć Darek. Jego lokal „Burger i Spółka” był jedną z pierwszych burgerowni w okolicy, więc początkowo odniósł wielki sukces. Jednak po pandemii sytuacja się pogorszyła, a właściciel musiał dokładać do interesu. I to niemałe pieniądze, bo nawet 10 tys. zł miesięcznie.

W lokalu pracował kucharz Kamil, i dwoje kelnerów – Kasia i Łukasz. Darka wspomaga też niekiedy jego siostra Ania. To właśnie ona, kiedy tylko dowiedziała się, że Darek planuje zamknięcie lokalu, zgłosiła go do „Kuchennych rewolucji”. Co ciekawe wszyscy zapewniali, że lokal serwuje pyszne jedzenie i klienci – a jest ich… kilku dziennie – są bardzo zadowoleni.

Magda Gessler: Szkodzicie ludziom!

Kiedy Magda Gessler zjawiła się na miejscu, szybko okazało się, co odpycha klientów. Według gwiazdy chodzi o jakość produktów, głównie mięsa. Stwierdziła, że zaserwowane jej skrzydełka są niejadalne. Podobne zdanie miała o tym, w jaki sposób podano jej burgera – stwierdziła, że jest on na brudnej desce. Potem było tylko gorzej. Gessler znajdowała tłuste i brudne szklanki, a mięso, które zapakowane w folię znalazła w lodówce, bardzo śmierdziało. – Praktycznie restauracja jest do zamknięcia. Paranoja, że tego nie widzicie. Doprowadziliście to miejsce do takiego stanu, że śmierdzi tu. Szkodzicie ludziom! – wykrzykiwała.

Restauratorka postanowiła przywrócić lokal na kulinarne szlaki. Jej warunek był jasny – wszystko musi zostać dokładnie posprzątane. Ekipa – ku zaskoczeniu Gessler – podołała zadaniu. Wtedy restauratorka ogłosiła, że od teraz to miejsce będzie nosiło nazwę „Florida Ananas Burger Bar”. – Bohaterami tej restauracji są cztery burgery. Ciekawe czy ekipa zapamiętała jak je robić – mówiła do kamery Gessler.

„Kuchenne rewolucje”, Łódź. Co z restauracją „Florida Ananas Burger Bar”?

Sprawdziliśmy, jak dziś radzi sobie restauracja. Stronę tego miejsca na Facebooku obserwuje 2,1 tys. ludzi. Okazało się, że z powodu emisji odcinka „Kuchennych rewolucji” z restauracją w głównej roli, zorganizowany został w niej wieczór telewizyjny i wspólne oglądanie. Już po emisji ekipa napisała w sieci:

„NIE OGARNIAMY CO SIĘ DZIEJE! Dziękujemy Wam wszystkim za słowa wsparcia i krytyki, wiemy, że przed nami mnóstwo pracy, obiecujemy dać z siebie wszystko. A plany mamy ambitne. Wasze ananasy” – czytamy.

