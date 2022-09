„Pierwsza miłość”. Celina i Roman na językach?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka

Grażyna prowadzi uroczystość inauguracji nowego oddziału kliniki. Szczęśliwi i dumni Kacper i Marysia uczestniczą w ceremonii otwarcia. Natomiast Emilka przygotowuje się do wyjazdu do Marty. Śmiałek proponuje, że ją podwiezie, jednak Emilka decyduje się pojechać autobusem.

Franciszek i Olek zastanawiają się nad relacją łączącą Romana i Celinę. Dla Marzeny sprawa jest oczywista. Podczas rozmowy koła gospodyń wiejskich Celina słyszy nieprzychylne komentarze kobiet na temat romansów wśród seniorów. Zaczyna obawiać się, że ludzie wezmą ją i Romana na języki.

Weronikę frustruje unikanie jej prze Kacpra. On tłumaczy, czym zawiodła jego zaufanie. Tymczasem Edwardowi coraz bardziej zależy na podjęciu skutecznego leczenia. Prosi Marysię, by zadzwoniła do Dominiki i zapytała ją, czy nie zgodziłaby się zostać jego dawcą szpiku. Dominika jest zaskoczona prośbą ojca.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

